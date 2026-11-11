İzmir'deki 18 işçinin öldüğü patlamada 11 kişi adliyeye sevk edildi
İzmir'deki 18 işçinin öldüğü patlamada 11 kişi adliyeye sevk edildi
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin hayatını kaybettiği bildirilen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 19:42
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 19:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Olay, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana geldi. Paylaşılan bilgilere göre, fabrikada öğle saatlerinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı ve tesisin bir bölümünde büyük çaplı hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında fabrikada çalışan 18 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Patlamanın meydana geliş şekline ilişkin ilk belirtilere göre, fabrikadaki elektrik ark ocaklarından birinde planlı bakım çalışmaları yürütülüyordu. Çalışmalar sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu patlamanın meydana geldiği belirtildi.
Olayın ardından fabrikada yangın çıktığı ve tesiste ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı dahil 11 kişi adliyede
Patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin adliyeye sevk edildiği bildirildi. Adliyeye sevk edilenler arasında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da bulunduğu belirtildi.
Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiyle birlikte soruşturmanın adli aşaması devam ediyor. Paylaşılan bilgilerde şüpheliler hakkında verilmiş bir tutuklama veya adli kontrol kararına ilişkin ayrıntı yer almadı.
Soruşturmada adli süreç devam ediyor
Aliağa'daki fabrika patlamasına ilişkin soruşturmada olayın meydana geliş koşulları ve olası sorumlulukların belirlenmesi önem taşıyor. Patlamanın teknik nedenleri, bakım çalışmalarının koşulları ve iş güvenliği uygulamalarına ilişkin tespitlerin resmî incelemelerle netleşmesi bekleniyor.
Adliyeye sevk edilen 11 kişi hakkında verilecek kararlar ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yapılacak açıklamalar takip edilecek.
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İzmir'deki 18 işçinin öldüğü patlamada 11 kişi adliyeye sevk edildi
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin hayatını kaybettiği bildirilen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.
Olay, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana geldi. Paylaşılan bilgilere göre, fabrikada öğle saatlerinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı ve tesisin bir bölümünde büyük çaplı hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında fabrikada çalışan 18 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Patlamanın meydana geliş şekline ilişkin ilk belirtilere göre, fabrikadaki elektrik ark ocaklarından birinde planlı bakım çalışmaları yürütülüyordu. Çalışmalar sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu patlamanın meydana geldiği belirtildi.
Olayın ardından fabrikada yangın çıktığı ve tesiste ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı dahil 11 kişi adliyede
Patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin adliyeye sevk edildiği bildirildi. Adliyeye sevk edilenler arasında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da bulunduğu belirtildi.
Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiyle birlikte soruşturmanın adli aşaması devam ediyor. Paylaşılan bilgilerde şüpheliler hakkında verilmiş bir tutuklama veya adli kontrol kararına ilişkin ayrıntı yer almadı.
Soruşturmada adli süreç devam ediyor
Aliağa'daki fabrika patlamasına ilişkin soruşturmada olayın meydana geliş koşulları ve olası sorumlulukların belirlenmesi önem taşıyor. Patlamanın teknik nedenleri, bakım çalışmalarının koşulları ve iş güvenliği uygulamalarına ilişkin tespitlerin resmî incelemelerle netleşmesi bekleniyor.
Adliyeye sevk edilen 11 kişi hakkında verilecek kararlar ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yapılacak açıklamalar takip edilecek.
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