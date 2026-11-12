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İzmir'de zehir tacirlerine darbe! Cezaevine gönderildiler

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 ton 367 kilogram sentetik uyuşturucu ile 57 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:22
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 10:23
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir'de zehir tacirlerine darbe! Cezaevine gönderildiler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Narkotik polisi, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere baskın yaptı.

Aramalarda 1 ton 367 kilogram sentetik uyuşturucu (skunk), 57 bin uyuşturucu hap ve reçetesiz satışı yasak olan 1 kilo 728 gram pregabalin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, 1 kişinin işlemleri sürüyor.

Öte yandan, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 11 şüpheli daha gözaltına alındı.

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