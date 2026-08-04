İtirafçı memur Etimesgut'taki yolsuzluğu belgeledi

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzlukta engelliler için rayiç bedelinin 15 katına binlerce hayali ürün alımı yapıldığı ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen belediye çalışanı Serkan Kozan, savcılığa iddialarıyla ilgili tutanak ve Whatsapp yazışmalarını sundu. İhalelerin adrese teslim yapıldığını belirten Kozan, alınan rüşvetleri anlattı.
Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 08:48
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 08:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturmada, belediye ve iştiraki Etimkent Yapı Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin zarara uğratıldığı iddiaları yer aldı. Bilirkişi raporunda engelli, hasta, bakıma muhtaç ürünlerin alımının teslim edilmiş gibi gösterilerek ödeme yapıldığı öne sürüldü. Belediyenin deposunda 7 Ağustos 2025'te yapılan fiziki sayımda 10 bin pudrasız eldiven, 10 bin maske, 10 bin galoş, 10 bin tek kullanımlık önlük ve 40 litre dezenfektanın teslim edilmediğinin belirlendi. Teslim edilmiş gibi gösterilen malzemelerin yaklaşık 10 ila 15 kat daha yüksek bedelle alındığı ve 812 bin 825 lira kamu zararı oluştuğu iddia edildi.
İHALEDE VERGİ OYUNU
Soruşturma, belediyeden yüklenici firma hesabına gönderilen paranın bir bölümünün firma yetkilisinin eşine, buradan belediye çalışanı Rıza Emrah Altınok'a, ardından da belediye personeli Serkan Kozan'a aktarıldığı belirlendi. Ekmek alım ihalesindeki 222 bin liranın belediye yatırılmadığı, damga vergisi bedelinin daha sonra şirketin hak edişinden yeniden kesildiği ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığı, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.
İTİRAFÇI MEMUR YOLSUZLUĞU ANLATTI
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görevli memurken Erdal Beşikçioğlu yönetimi tarafından açığa alınan Serkan Kozan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak belediyedeki yolsuzluklar hakkında ifade verdi. Kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Kozan, savcılığa iddialarıyla ilgili tutanak ve Whatsapp yazışmalarını sundu. Kozan şu itiraflarda bulundu:
ADRESE TESLİM İHALE
"Hijyen malzeme alım işi Beşikçioğlu ile bağlantılı Yosun Ambalaj firmasına verildi. 4 ayrı boş teklif mektubu gitti, en düşük teklif bu şirkete adrese teslim ayarlandı. Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Coş'un bu işten 250 bin TL aldığını duydum. Akülü tekerlekli sandalyelerin bakım işini Kule Medikal firmasına verildi ve 1.6 milyon lira ödeme yapıldı. Firmanın yeri olmadığı için apar topar tabela yaptırarak yer belirlediler. Kurban poşeti alımı ihalesi FMT Global isimli firmaya fiyatları şişirilerek fatura edildi. Firma sahibinden 200 bin lira rüşvet alındı. Etin kilo fiyatı 750-800 TL iken yaklaşık 3 bin TL gibi miktarlar yazılıydı.
LAKABI '6 MİLYON CEM'
Belediye Başkanı danışmanı olan Cem Berk Erdinç'in lakabı aldığı rüşvetten dolayı '6 Milyon' idi. Erdinç yakınlarının CV sini Erdal Beşikçioğlu'nun çekmecesindeki CV ler ile değiştirip 250 ila 500 bin TL arasında rüşvet alırdı."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İtirafçı memur Etimesgut'taki yolsuzluğu belgeledi
CHP'li Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzlukta engelliler için rayiç bedelinin 15 katına binlerce hayali ürün alımı yapıldığı ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen belediye çalışanı Serkan Kozan, savcılığa iddialarıyla ilgili tutanak ve Whatsapp yazışmalarını sundu. İhalelerin adrese teslim yapıldığını belirten Kozan, alınan rüşvetleri anlattı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturmada, belediye ve iştiraki Etimkent Yapı Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin zarara uğratıldığı iddiaları yer aldı. Bilirkişi raporunda engelli, hasta, bakıma muhtaç ürünlerin alımının teslim edilmiş gibi gösterilerek ödeme yapıldığı öne sürüldü. Belediyenin deposunda 7 Ağustos 2025'te yapılan fiziki sayımda 10 bin pudrasız eldiven, 10 bin maske, 10 bin galoş, 10 bin tek kullanımlık önlük ve 40 litre dezenfektanın teslim edilmediğinin belirlendi. Teslim edilmiş gibi gösterilen malzemelerin yaklaşık 10 ila 15 kat daha yüksek bedelle alındığı ve 812 bin 825 lira kamu zararı oluştuğu iddia edildi.
İHALEDE VERGİ OYUNU
Soruşturma, belediyeden yüklenici firma hesabına gönderilen paranın bir bölümünün firma yetkilisinin eşine, buradan belediye çalışanı Rıza Emrah Altınok'a, ardından da belediye personeli Serkan Kozan'a aktarıldığı belirlendi. Ekmek alım ihalesindeki 222 bin liranın belediye yatırılmadığı, damga vergisi bedelinin daha sonra şirketin hak edişinden yeniden kesildiği ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığı, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.
İTİRAFÇI MEMUR YOLSUZLUĞU ANLATTI
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görevli memurken Erdal Beşikçioğlu yönetimi tarafından açığa alınan Serkan Kozan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak belediyedeki yolsuzluklar hakkında ifade verdi. Kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Kozan, savcılığa iddialarıyla ilgili tutanak ve Whatsapp yazışmalarını sundu. Kozan şu itiraflarda bulundu:
ADRESE TESLİM İHALE
"Hijyen malzeme alım işi Beşikçioğlu ile bağlantılı Yosun Ambalaj firmasına verildi. 4 ayrı boş teklif mektubu gitti, en düşük teklif bu şirkete adrese teslim ayarlandı. Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Coş'un bu işten 250 bin TL aldığını duydum. Akülü tekerlekli sandalyelerin bakım işini Kule Medikal firmasına verildi ve 1.6 milyon lira ödeme yapıldı. Firmanın yeri olmadığı için apar topar tabela yaptırarak yer belirlediler. Kurban poşeti alımı ihalesi FMT Global isimli firmaya fiyatları şişirilerek fatura edildi. Firma sahibinden 200 bin lira rüşvet alındı. Etin kilo fiyatı 750-800 TL iken yaklaşık 3 bin TL gibi miktarlar yazılıydı.
LAKABI '6 MİLYON CEM'
Belediye Başkanı danışmanı olan Cem Berk Erdinç'in lakabı aldığı rüşvetten dolayı '6 Milyon' idi. Erdinç yakınlarının CV sini Erdal Beşikçioğlu'nun çekmecesindeki CV ler ile değiştirip 250 ila 500 bin TL arasında rüşvet alırdı."
Çok Okunanlar