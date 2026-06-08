İstanbul Valiliği: Avrasya Tüneli'ne akan suyun deniz suyuyla ilgisi bulunmuyor
İstanbul Valiliği: Avrasya Tüneli'ne akan suyun deniz suyuyla ilgisi bulunmuyor
Avrasya Tüneli'nde bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından tünel geçici olarak trafiğe kapatıldı. Çalışmanın ardından tünel yeniden trafiğe açıldı. İstanbul Valiliği, tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:26
Haber Güncellenme Tarihi: 08.06.2026 10:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 08.00 sıralarında özel bir otomobilin Avrasya Tüneli'nde itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı belirtildi.
Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki suyun tünele aktığı bildirilen açıklamada, "Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir" denildi.
Avrasya Tüneli'nin saat 09.00'dan itibaren araç trafiğine yeniden açıldığı kaydedildi.
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İstanbul Valiliği: Avrasya Tüneli'ne akan suyun deniz suyuyla ilgisi bulunmuyor
Avrasya Tüneli'nde bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından tünel geçici olarak trafiğe kapatıldı. Çalışmanın ardından tünel yeniden trafiğe açıldı. İstanbul Valiliği, tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığını duyurdu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 08.00 sıralarında özel bir otomobilin Avrasya Tüneli'nde itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı belirtildi.
https://x.com/trthaber/status/2063877738939797815?s=20
Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki suyun tünele aktığı bildirilen açıklamada, "Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir" denildi.
Avrasya Tüneli'nin saat 09.00'dan itibaren araç trafiğine yeniden açıldığı kaydedildi.
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