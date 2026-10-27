İstanbul'u yine sağanak vurdu! Araçta mahsur kaldılar
İstanbul'u yine sağanak vurdu! Araçta mahsur kaldılar
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinde şiddetini artıran yağışın ardından Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki alt geçit suyla doldu. Aracı stop eden Cengiz Bektaş ve üniversiteye götürmek istediği kızı ise alt geçitte mahsur kaldı.
Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 10:31
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 10:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul’da sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, Pendik ve Tuzla’da yolları göle çevirdi. Pendik’te suyla dolan alt geçitten geçmeye çalışan Cengiz Bektaş’ın aracı stop etti. Üniversiteye götürdüğü kızıyla mahsur kalan sürücü, “Canımızı zor kurtardık” dedi.
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sağanak, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Pendik ve Tuzla’da yollar göle döndü
Şiddetli yağışın etkili olduğu Pendik ve Tuzla’da bazı yollar suyla kaplandı. Su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı sürücüler yollarda mahsur kaldı. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşların bir bölümü şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları yağışın hafiflemesini bekledi.
Alt geçitte aracı stop etti
Yağışın en fazla etkilediği noktalardan biri Pendik’in Çamçeşme Mahallesi oldu. Mahalledeki alt geçidin suyla dolması üzerine, buradan geçmeye çalışan Cengiz Bektaş’ın aracı suyun içinde stop etti.
Kızını üniversiteye götürmek üzere yola çıkan Bektaş, kızıyla birlikte araçta mahsur kaldı. Çevredeki kişilerin yardımıyla araçtan çıkan baba ve kızı, yaşadıkları tehlikeyi atlattı. Bektaş, aracını bulunduğu yerden çıkarmak için çekici çağırdığını ve beklemeye başladığını belirtti.
“Canımızı zor kurtardık”
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Cengiz Bektaş, alt geçitten daha önce başka araçların da geçtiğini belirterek şunları söyledi:
“Sabah geçerken servis minibüsleri de dahil herkes geçiyordu. Ben de geçerken bir anda araba stop etti. Canımızı zor kurtardık. Sabah kızımı üniversiteye götürüyordum. Yardım edip bizi buradan çıkardılar. Çekiciyi çağırdım, onu bekliyorum.”
Yağışlı hava hafta boyunca sürebilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, İstanbul’da yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle sürücülerin su birikintilerinin bulunduğu yollarda dikkatli olması ve suyla kaplanan alt geçitlere girmekten kaçınması önem taşıyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İstanbul'u yine sağanak vurdu! Araçta mahsur kaldılar
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinde şiddetini artıran yağışın ardından Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki alt geçit suyla doldu. Aracı stop eden Cengiz Bektaş ve üniversiteye götürmek istediği kızı ise alt geçitte mahsur kaldı.
İstanbul’da sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, Pendik ve Tuzla’da yolları göle çevirdi. Pendik’te suyla dolan alt geçitten geçmeye çalışan Cengiz Bektaş’ın aracı stop etti. Üniversiteye götürdüğü kızıyla mahsur kalan sürücü, “Canımızı zor kurtardık” dedi.
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sağanak, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Pendik ve Tuzla’da yollar göle döndü
Şiddetli yağışın etkili olduğu Pendik ve Tuzla’da bazı yollar suyla kaplandı. Su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı sürücüler yollarda mahsur kaldı. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşların bir bölümü şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları yağışın hafiflemesini bekledi.
Alt geçitte aracı stop etti
Yağışın en fazla etkilediği noktalardan biri Pendik’in Çamçeşme Mahallesi oldu. Mahalledeki alt geçidin suyla dolması üzerine, buradan geçmeye çalışan Cengiz Bektaş’ın aracı suyun içinde stop etti.
Kızını üniversiteye götürmek üzere yola çıkan Bektaş, kızıyla birlikte araçta mahsur kaldı. Çevredeki kişilerin yardımıyla araçtan çıkan baba ve kızı, yaşadıkları tehlikeyi atlattı. Bektaş, aracını bulunduğu yerden çıkarmak için çekici çağırdığını ve beklemeye başladığını belirtti.
“Canımızı zor kurtardık”
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Cengiz Bektaş, alt geçitten daha önce başka araçların da geçtiğini belirterek şunları söyledi:
“Sabah geçerken servis minibüsleri de dahil herkes geçiyordu. Ben de geçerken bir anda araba stop etti. Canımızı zor kurtardık. Sabah kızımı üniversiteye götürüyordum. Yardım edip bizi buradan çıkardılar. Çekiciyi çağırdım, onu bekliyorum.”
Yağışlı hava hafta boyunca sürebilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, İstanbul’da yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle sürücülerin su birikintilerinin bulunduğu yollarda dikkatli olması ve suyla kaplanan alt geçitlere girmekten kaçınması önem taşıyor.
Çok Okunanlar