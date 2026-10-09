İstanbul merkezli uluslararası Forex vurgunu: 62 şüpheli adliyede
İstanbul merkezli uluslararası Forex vurgunu: 62 şüpheli adliyede
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şişli ve Beyoğlu'nda kurdukları çağrı merkezleri üzerinden uluslararası düzeyde 'Forex dolandırıcılığı' yaptığı ve çalışanlarını yalan makinesinden geçirdiği tespit edilen 97 şüpheliden 62'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 34 şüpheli ise geri gönderme merkezine teslim edildi.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 15:40
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 15:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.
Şüphelilerden 62'si adliyeye gönderilirken 34 zanlı geri gönderme merkezine sevk edildi.
Bir şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
- OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışma yürütmüştü.
Çalışmalarda, Şişli ve Beyoğlu'nda yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edilmişti.
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İstanbul merkezli uluslararası Forex vurgunu: 62 şüpheli adliyede
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şişli ve Beyoğlu'nda kurdukları çağrı merkezleri üzerinden uluslararası düzeyde 'Forex dolandırıcılığı' yaptığı ve çalışanlarını yalan makinesinden geçirdiği tespit edilen 97 şüpheliden 62'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 34 şüpheli ise geri gönderme merkezine teslim edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.
Şüphelilerden 62'si adliyeye gönderilirken 34 zanlı geri gönderme merkezine sevk edildi.
Bir şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
- OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışma yürütmüştü.
Çalışmalarda, Şişli ve Beyoğlu'nda yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edilmişti.
Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından 6 Ekim'de belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 95 zanlıyı gözaltına almıştı.
Emniyet ve adli makamlarla işbirliği içinde olup olmadıklarını teyit amacıyla çalışanların işe alım ve iş akdinin feshi aşamalarında yalan makinesinden geçirildiği tespit edilmişti.
Bu cihazı kullanan 2 şüpheli de gözaltına alınmıştı.
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