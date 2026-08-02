İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinde sona yaklaşıldı
İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinde sona yaklaşıldı
İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinde yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçici kabul sürecinin ağustos ayında tamamlanmasının hedeflendiğini, teknik testlerin ardından pistin 2026 yılının son çeyreğinde hizmete alınmasının planlandığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 02.08.2026 13:42
Haber Güncellenme Tarihi: 02.08.2026 13:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın artan yolcu ve uçuş trafiğine paralel olarak altyapı yatırımlarının sürdüğünü belirtti. Uraloğlu, havalimanının halen kuzey-güney yönlü 3 ana ve 2 yedek pistle hizmet verdiğini hatırlattı.
Bakan Uraloğlu, doğu-batı ekseninde inşa edilen yeni pistin 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olduğunu ifade etti. Geçici kabul sürecinin ağustos ayında tamamlanmasının, teknik testlerin ardından ise pistin yılın son çeyreğinde operasyona başlamasının hedeflendiğini bildirdi.
Operasyonel kapasite ve verimlilik artacak
Yeni pistin devreye alınmasıyla birlikte operasyonel esnekliğin artırılması planlanıyor. Bakan Uraloğlu, taksi sürelerinin azaltılması sayesinde hava trafiği yönetiminin daha verimli yürütülebileceğini belirtti.
Uraloğlu, hava koşullarının uygun olduğu dönemlerde doğu yönlü kalkışların yeni pist üzerinden gerçekleştirileceğini ifade ederek, bunun operasyonların daha etkin planlanmasına katkı sağlayacağını kaydetti.
Dörtlü pist işletmeciliği hedefini destekleyecek
Bakan Uraloğlu, yeni pistin yalnızca kapasite artışı sağlamayacağını, aynı zamanda gelecekte uygulanması planlanan dörtlü bağımsız pist operasyonları için önemli bir altyapı oluşturacağını söyledi.
Doğu-batı eksenli pistin yan rüzgâr koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunacağını belirten Uraloğlu, hangar alanlarına yakın konumu sayesinde genel havacılık faaliyetlerinin daha hızlı ve bağımsız şekilde yürütülmesine imkân sağlayacağını ifade etti. Yeni pistin hizmete alınmasıyla İstanbul Havalimanı'nın artan hava trafiğine yönelik altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.
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İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinde sona yaklaşıldı
İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinde yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçici kabul sürecinin ağustos ayında tamamlanmasının hedeflendiğini, teknik testlerin ardından pistin 2026 yılının son çeyreğinde hizmete alınmasının planlandığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın artan yolcu ve uçuş trafiğine paralel olarak altyapı yatırımlarının sürdüğünü belirtti. Uraloğlu, havalimanının halen kuzey-güney yönlü 3 ana ve 2 yedek pistle hizmet verdiğini hatırlattı.
Bakan Uraloğlu, doğu-batı ekseninde inşa edilen yeni pistin 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olduğunu ifade etti. Geçici kabul sürecinin ağustos ayında tamamlanmasının, teknik testlerin ardından ise pistin yılın son çeyreğinde operasyona başlamasının hedeflendiğini bildirdi.
Operasyonel kapasite ve verimlilik artacak
Yeni pistin devreye alınmasıyla birlikte operasyonel esnekliğin artırılması planlanıyor. Bakan Uraloğlu, taksi sürelerinin azaltılması sayesinde hava trafiği yönetiminin daha verimli yürütülebileceğini belirtti.
Uraloğlu, hava koşullarının uygun olduğu dönemlerde doğu yönlü kalkışların yeni pist üzerinden gerçekleştirileceğini ifade ederek, bunun operasyonların daha etkin planlanmasına katkı sağlayacağını kaydetti.
Dörtlü pist işletmeciliği hedefini destekleyecek
Bakan Uraloğlu, yeni pistin yalnızca kapasite artışı sağlamayacağını, aynı zamanda gelecekte uygulanması planlanan dörtlü bağımsız pist operasyonları için önemli bir altyapı oluşturacağını söyledi.
Doğu-batı eksenli pistin yan rüzgâr koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunacağını belirten Uraloğlu, hangar alanlarına yakın konumu sayesinde genel havacılık faaliyetlerinin daha hızlı ve bağımsız şekilde yürütülmesine imkân sağlayacağını ifade etti. Yeni pistin hizmete alınmasıyla İstanbul Havalimanı'nın artan hava trafiğine yönelik altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.
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