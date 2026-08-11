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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:16
Haber Güncellenme Tarihi: 11.08.2026 15:58
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan bir şüphelinin cep telefonunda bilirkişi incelemesi yapıldı.

İnceleme sonucunda elde edilen tespitler doğrultusunda Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Esenyurt ve Bahçelievler’de belirlenen adreslere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 8 kartuş, 1 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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