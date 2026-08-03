İstanbul'da toprak kayması: Ekipler bölgeye sevk edildi
İstanbul'da toprak kayması: Ekipler bölgeye sevk edildi
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, toprak altında mahsur kalan kişilerin bulunduğu değerlendirilirken, arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 03.08.2026 19:04
Haber Güncellenme Tarihi: 03.08.2026 19:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, toprak altında kaldığı bildirilen kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, arama kurtarma faaliyetleri koordineli şekilde devam ediyor.
Arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor
Yetkililer, olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi. Mahsur kalanların sayısı ve olayın nedenine ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.
Resmi açıklamalar bekleniyor
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Yetkili kurumlardan gelecek yeni bilgiler doğrultusunda gelişmelerin netlik kazanması bekleniyor.
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İstanbul'da toprak kayması: Ekipler bölgeye sevk edildi
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, toprak altında mahsur kalan kişilerin bulunduğu değerlendirilirken, arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, toprak altında kaldığı bildirilen kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, arama kurtarma faaliyetleri koordineli şekilde devam ediyor.
Arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor
Yetkililer, olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi. Mahsur kalanların sayısı ve olayın nedenine ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.
Resmi açıklamalar bekleniyor
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Yetkili kurumlardan gelecek yeni bilgiler doğrultusunda gelişmelerin netlik kazanması bekleniyor.
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