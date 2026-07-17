İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumunda toplu ulaşım, taksi, minibüs ve okul servis ücretlerine yönelik yeni tarife düzenlemesini kabul etti. CHP grubunun oylarıyla kabul edilen düzenleme kapsamında ücretlere yüzde 10 zam yapılırken, yeni tarifenin 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanacağı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 17.07.2026 18:14
Haber Güncellenme Tarihi: 17.07.2026 18:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kabul edilen düzenlemeyle elektronik tam bilet ücreti 42 liradan 46,20 liraya, öğrenci bileti 20,50 liradan 22,55 lirayayükseltildi. Aylık Mavi Kart ücreti 3 bin 298 liradan 3 bin 628 liraya, öğrenci aylık abonmanı ise 593 liradan 653 liraya çıkarıldı.
Yeni tarifeye göre Marmaray'da 1-3 istasyon arası yolculuk ücreti 34 liradan 37,40 liraya, 36-43 istasyon arası yolculuk ücreti ise 74,70 liradan 82,17 liraya çıkarıldı.
Deniz ulaşımında Üsküdar-Eminönü hattı 53,20 liradan 58,52 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş hatları 59,28 liradan 65,21 liraya yükseldi. Bostancı-Adalar hattında ise ücret 156,26 liradan 171,89 liraya çıktı.
Taksi tarifesi de arttı
Yeni düzenlemeyle taksimetre açılış ücreti 65,40 liradan 71,94 liraya yükseltildi. Kilometre başına ücret 43,56 liradan 47,92 liraya, saatlik bekleme ücreti 544,45 liradan 598,90 liraya çıkarıldı. Kısa mesafe ücreti ise 210 liradan 230 lirayayükseldi.
Minibüs ve servis ücretleri yeniden belirlendi
Minibüslerde 4 kilometreye kadar uygulanan kısa mesafe ücreti 39 liradan 43 liraya çıkarıldı. Diğer mesafe kademelerinde de yüzde 10 artış uygulanırken, öğrenci minibüs ücreti 25 liradan 28 liraya yükseldi.
Okul servislerinde 0-1 kilometre arası ücret 4 bin 51 liradan 4 bin 456 liraya, personel servis ücreti ise 2 bin 284,54 liradan 2 bin 512,99 liraya çıkarıldı.
Yeni tarife 20 Temmuz'da uygulanacak
İBB Meclisi'nde yapılan oylamada "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi, AK Parti grubunun ret oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla kabul edildi. Yeni ücret tarifesinin 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine son olarak 12 Şubat 2026 tarihinde yüzde 20 oranında zam yapılmıştı.
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İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumunda toplu ulaşım, taksi, minibüs ve okul servis ücretlerine yönelik yeni tarife düzenlemesini kabul etti. CHP grubunun oylarıyla kabul edilen düzenleme kapsamında ücretlere yüzde 10 zam yapılırken, yeni tarifenin 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanacağı bildirildi.
Kabul edilen düzenlemeyle elektronik tam bilet ücreti 42 liradan 46,20 liraya, öğrenci bileti 20,50 liradan 22,55 lirayayükseltildi. Aylık Mavi Kart ücreti 3 bin 298 liradan 3 bin 628 liraya, öğrenci aylık abonmanı ise 593 liradan 653 liraya çıkarıldı.
Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 30,07 liradan 33,08 liraya, 34-43 ve üzeri duraklı yolculuk ücreti ise 62,35 liradan 68,59 liraya yükseltildi.
Marmaray ve deniz ulaşımında yeni ücretler
Yeni tarifeye göre Marmaray'da 1-3 istasyon arası yolculuk ücreti 34 liradan 37,40 liraya, 36-43 istasyon arası yolculuk ücreti ise 74,70 liradan 82,17 liraya çıkarıldı.
Deniz ulaşımında Üsküdar-Eminönü hattı 53,20 liradan 58,52 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş hatları 59,28 liradan 65,21 liraya yükseldi. Bostancı-Adalar hattında ise ücret 156,26 liradan 171,89 liraya çıktı.
Taksi tarifesi de arttı
Yeni düzenlemeyle taksimetre açılış ücreti 65,40 liradan 71,94 liraya yükseltildi. Kilometre başına ücret 43,56 liradan 47,92 liraya, saatlik bekleme ücreti 544,45 liradan 598,90 liraya çıkarıldı. Kısa mesafe ücreti ise 210 liradan 230 lirayayükseldi.
Minibüs ve servis ücretleri yeniden belirlendi
Minibüslerde 4 kilometreye kadar uygulanan kısa mesafe ücreti 39 liradan 43 liraya çıkarıldı. Diğer mesafe kademelerinde de yüzde 10 artış uygulanırken, öğrenci minibüs ücreti 25 liradan 28 liraya yükseldi.
Okul servislerinde 0-1 kilometre arası ücret 4 bin 51 liradan 4 bin 456 liraya, personel servis ücreti ise 2 bin 284,54 liradan 2 bin 512,99 liraya çıkarıldı.
Yeni tarife 20 Temmuz'da uygulanacak
İBB Meclisi'nde yapılan oylamada "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi, AK Parti grubunun ret oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla kabul edildi. Yeni ücret tarifesinin 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine son olarak 12 Şubat 2026 tarihinde yüzde 20 oranında zam yapılmıştı.
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