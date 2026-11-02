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İstanbul'da operasyon! 336 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir kamyonette 336 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, bu kapsamda bir kamyonette uyuşturucu olduğunu belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, Pendik'te seyreden kamyoneti durdurarak, sürücüyü gözaltına aldı.
Kamyonette yapılan aramada 336 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
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