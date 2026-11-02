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İstanbul'da operasyon! 336 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir kamyonette 336 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 10:40
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 10:40
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da operasyon! 336 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda bir kamyonette uyuşturucu olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, Pendik'te seyreden kamyoneti durdurarak, sürücüyü gözaltına aldı.

Kamyonette yapılan aramada 336 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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