SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

İstanbul'da korkunç olay! Yol kenarında ölü bebek bulundu

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yol kenarında terk edilen bebek ölü bulundu. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

Haber Giriş Tarihi: 28.03.2026 14:27
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fatih Mahallesi Kartal Bağlantı Yolu kenarında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin park ve bahçeler temizlik görevlisi, beyaz kumaşa sarılı bebek olduğunu fark etti.

Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Temizlik görevlisi, polise dün de aynı noktada temizlik yaptığını ancak böyle bir durumla karşılaşmadığını söyledi.

Bebeğin cenazesi, olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver