İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutta süreç başlıyor
İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutta süreç başlıyor
İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk hak sahiplerinin 2026 yılı eylül ayında noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirleneceğini açıkladı. Projede üç yıllık kira modeli uygulanırken, dar gelirli ailelerin konuta erişiminin artırılması hedefleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 02.08.2026 09:17
Haber Güncellenme Tarihi: 02.08.2026 09:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda yaptığı konuşmada, projeye ilişkin detayları paylaştı. Erdoğan, başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirleneceğini söyledi.
Üç yıllık kira modeli uygulanacak
Projede kiracılarla üç yıllık sözleşme yapılacak. Sürenin sonunda konutların bakım ve tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra daireler yeni hak sahiplerine tahsis edilecek. Böylece aynı konut stokundan zaman içinde daha fazla dar gelirli ailenin yararlanması amaçlanıyor.
Başvuruda gelir ve konut şartı aranacak
Projeden, üzerine kayıtlı konutu bulunmayan ve belirlenen gelir kriterlerini karşılayan vatandaşlar yararlanabilecek. Ayrıca memurlar, emekliler, engelliler ile konutu kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşlar için de kontenjan ayrılması planlanıyor.
Üç farklı daire seçeneği sunulacak
Projede 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alacak. Kira bedellerinin ise piyasa koşullarındaki emsal kiraların yaklaşık yarısı seviyesinde belirlenmesi öngörülüyor.
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İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutta süreç başlıyor
İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk hak sahiplerinin 2026 yılı eylül ayında noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirleneceğini açıkladı. Projede üç yıllık kira modeli uygulanırken, dar gelirli ailelerin konuta erişiminin artırılması hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda yaptığı konuşmada, projeye ilişkin detayları paylaştı. Erdoğan, başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirleneceğini söyledi.
Üç yıllık kira modeli uygulanacak
Projede kiracılarla üç yıllık sözleşme yapılacak. Sürenin sonunda konutların bakım ve tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra daireler yeni hak sahiplerine tahsis edilecek. Böylece aynı konut stokundan zaman içinde daha fazla dar gelirli ailenin yararlanması amaçlanıyor.
Başvuruda gelir ve konut şartı aranacak
Projeden, üzerine kayıtlı konutu bulunmayan ve belirlenen gelir kriterlerini karşılayan vatandaşlar yararlanabilecek. Ayrıca memurlar, emekliler, engelliler ile konutu kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşlar için de kontenjan ayrılması planlanıyor.
Üç farklı daire seçeneği sunulacak
Projede 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alacak. Kira bedellerinin ise piyasa koşullarındaki emsal kiraların yaklaşık yarısı seviyesinde belirlenmesi öngörülüyor.
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