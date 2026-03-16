İsrail basınından dikkat çeken iddia: Lübnan saldırıları Şavuot Bayramı’na kadar sürebilir
İsrail basını, ordunun Lübnan sınırında görev yapan yedek askerlere kapalı kapılar ardında brifing verdiğini yazdı. İddiaya göre İsrail’in 2 Mart’ta başlattığı saldırıların, Yahudiler için kutsal olan Şavuot Bayramı’na kadar sürmesi planlanıyor.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 08:05
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 08:06
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken İsrail basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İsrail ordusundan üst düzey bir yetkilinin, Lübnan sınırının doğu kesiminde görev yapan yedek askerlere kapalı kapılar ardında brifing verdiği öne sürüldü.
İsrail’de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre söz konusu toplantıda, operasyonların süresi ve kapsamına ilişkin önemli mesajlar verildi.
KAPALI TOPLANTIDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Habere göre İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı’ndan üst düzey bir askeri yetkili, sınır hattında görev yapan yedek askerlere operasyonların uzun sürebileceğini söyledi.
Yetkili, askerlere hitaben “bu sefer zamanın farklı şekilde aktığını” belirterek İsrail’in Lübnan’daki saldırılarının 21 Mayıs’ta başlayan Yahudiler için kutsal Şavuot Bayramı’na kadar sürebileceğini dile getirdi.
Toplantıda askerlere ayrıca, “Gerektiği kadar burada kalacağız. Belirli bir zaman dilimiyle sınırlı değil.” ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.
İSRAİL ORDUSUNDA YORGUNLUK İDDİASI
Haberde, yedek askerlerin yeniden göreve çağrılması nedeniyle İsrail ordusunda artan bir yorgunluk yaşandığına dikkat çekildi. Buna rağmen ordunun operasyonlarda daha agresif bir strateji izleyebileceği ileri sürüldü.
İddiaya göre İsrail ordusu, Lübnan sınırında bir tampon bölge oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda sınır hattındaki bombardımanların Lübnan’ın daha iç kesimlerine doğru genişletilebileceği belirtiliyor.
Kara işgalinin genişletilmesi bekleniyor
Haberde ayrıca kuzeye çekilen Golani Brigade’ne Nahal Brigade ve paraşütçü birliklerinin de katılmasının beklendiği kaydedildi.
Şu ana kadar İsrail ordusunun Lübnan topraklarında 7 ila 9 kilometre derinlikte kara faaliyetleri yürüttüğü, önümüzdeki süreçte işgal alanının genişletilebileceği iddia edildi.
GECE BOYUNCA SALDIRILAR SÜRDÜ
Çatışmalar gece saatlerinde de devam etti. İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beirut’un güneyindeki Dahiye bölgesine birden fazla hava saldırısı düzenledi.
Lübnan’ın güneyine düzenlenen saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
İSRAİL’İN LÜBNAN SALDIRILARI
İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’dan füze atıldığını tespit ettiğini açıklamış ve ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini duyurmuştu.
Bu gelişmenin ardından İsrail ordusu, Lübnan genelinde hava saldırıları başlattığını açıklamış ve başkent Beirut başta olmak üzere birçok bölgeyi hedef almıştı. İsrail’in havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı aldığı da duyurulmuştu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın 15 Mart’ta paylaştığı verilere göre İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 850’ye, yaralı sayısı ise 2 bin 105’e yükseldi.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise saldırılar ve işgal nedeniyle ülkede 830 binden fazla kişinin zorla yerinden edildiğini açıkladı.
Çok Okunanlar