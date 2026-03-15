TOKİ İstanbul 100 bin konut kurası ne zaman yapılacak?
TOKİ İstanbul 100 bin konut kurası için bekleyiş sürüyor. Bakan Murat Kurum kura çekiminin bayramdan sonra yapılacağını açıkladı. İstanbul’da fiyat ve ödeme planı netleşti.
Haber Giriş Tarihi: 15.03.2026 16:13
Haber Güncellenme Tarihi: 15.03.2026 16:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için kura çekimi tarihi merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul kurasının bayramdan sonra gerçekleştirileceğini açıkladı. TOKİ’nin resmî proje sayfasında ise kura tarihine ilişkin alanın henüz boş olduğu görülüyor.
İstanbul’da Anadolu ve Avrupa Yakası’nda yapılacak 100 bin sosyal konut için milyonlarca başvuru sahibi hak sahipliği kurasının açıklanacağı takvimi bekliyor. Bakan Kurum, hak sahiplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirleneceğini ifade etti. Resmî tarih açıklamasının TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.
İstanbul için konut fiyatları ve ödeme planı açıklandı
Proje kapsamında İstanbul’da satışa sunulacak 55 metrekare büyüklüğündeki 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat uygulanacak ve peşinat tutarı 195 bin TL olacak. 240 ay vadeli ödeme planında aylık taksit tutarı ise 7 bin 313 TL olarak açıklandı.
İstanbul’da 65 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlenirken peşinat tutarı 245 bin TL olacak. Bu konutlarda 240 ay vadeli ödeme planına göre aylık taksit tutarı 9 bin 188 TL olarak hesaplandı.
80 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Bu konutlar için 295 bin TL peşinat alınacak ve aylık taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak. TOKİ tarafından açıklanan ödeme planına göre taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay başlayacak.
İlk teslimler 2027 yılında planlanıyor
TOKİ’nin proje takvimine göre İstanbul’daki sosyal konutlarda ilk anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor. Bazı konutların ise 2026 yılı içinde tamamlanarak teslim edilmesinin planlandığı ifade ediliyor.
Başvuru ücretlerinin ise kura sonucunda hak sahibi olamayan başvuru sahiplerine çekiliş tarihinden sonraki birkaç iş günü içinde iade edilmesi bekleniyor. Kura tarihinin açıklanmasıyla birlikte İstanbul etabında hak sahipliği sürecinin netleşmesi öngörülüyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar