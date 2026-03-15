Altın fiyatları 15 Mart Pazar günü hangi seviyede?
Altın fiyatları 15 Mart 2026 Pazar günü yatırımcıların gündeminde yer aldı. Gram, çeyrek ve ons altın fiyatlarında günün ilk saatlerinde oluşan seviyeler açıklandı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 15.03.2026 11:15
Haber Güncellenme Tarihi: 15.03.2026 11:18
Altın fiyatları 15 Mart 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarının hangi seviyelerde işlem gördüğü araştırılıyor. Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik ile döviz kurundaki değişimler, yurt içi altın fiyatlarının seyrini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.
Piyasalarda oluşan güncel verilere göre altın fiyatlarında farklı türlerde satış fiyatları günün ilk saatlerinde belirli seviyelerde gerçekleşti.
Gram ve çeyrek altın fiyatı
15 Mart 2026 Pazar günü itibarıyla gram altın satış fiyatı 7.136,03 TL seviyesinde işlem gördü. Yatırımcıların en çok takip ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın ise 11.880,00 TL satış fiyatıyla piyasada yer aldı.
Yarım altın satış fiyatı 23.752,00 TL olarak kaydedilirken tam altın ise 47.223,78 TL seviyesinde işlem gördü.
Cumhuriyet ve gremse altın fiyatı
Cumhuriyet altını satış fiyatı 47.316,00 TL seviyesinde oluştu. Daha yüksek ağırlığa sahip olan gremse altın ise 118.421,59 TL satış fiyatıyla listelendi.
Ons altın fiyatı
Küresel piyasalarda referans kabul edilen ons altın fiyatı ise 15 Mart 2026 Pazar günü itibarıyla 5.019,58 dolar seviyesinde işlem gördü. Ons altındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler, yurt içi altın fiyatlarının gün içindeki yönünü belirleyen temel göstergeler arasında bulunuyor.
