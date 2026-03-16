İsrail’den İran savaşı itirafı: “Beklenen hızda ilerlemiyor”
İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan güvenlik kaynakları, İran’a karşı yürütülen savaşın planlanan hızda ilerlemediğini kabul etti. Kaynaklar, savaşın hedeflerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken ABD ve İsrail’in İran’a yönelik yeni adımlar planladığını öne sürdü.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 08:09
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 08:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail’den İran’a karşı yürütülen savaşın seyrine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İsrailli güvenlik kaynakları, operasyonların başlangıçta planlandığı hızda ilerlemediğini kabul etti.
İsrail devlet televizyonu KAN’ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı habere göre, İran’a yönelik ilk saldırı dalgası beklentilerin üzerinde bir etki yarattı ancak savaşın genel seyri planlanan takvime uymadı.
“SAVAŞ PLANLANAN HIZDA İLERLEMİYOR”
Haberde görüşlerine yer verilen İsrailli güvenlik kaynakları, “askeri kurumun savaşın başında belirlediği hızda ilerlemediğini” belirtti.
Kaynaklar ayrıca “savaşın seyrinin İsrail'in savaşın başında belirlediği zaman çizelgesine uygun ilerlemediğini” ifade ederek İran’a karşı yürütülen operasyonların yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.
İSRAİL’İN EN BÜYÜK HEDEFLERİNDEN BİRİ GERÇEKLEŞMEDİ
Haberde, İsrail’in karşı karşıya olduğu en önemli zorluklardan birinin İran’daki iç dinamikler olduğu vurgulandı.
İsrailli güvenlik kaynakları, savaş sırasında İran’da muhaliflerin geniş çaplı protestolar başlatmasının beklendiğini ancak bunun henüz gerçekleşmediğini aktardı. İsrail’in savaş sürecinde böyle bir gelişmenin yaşanabileceği yönünde değerlendirmeler yaptığı ifade edildi.
YENİ ADIMLAR PLANLANIYOR
Habere göre, savaşın mevcut seyri nedeniyle ABD ve İsrail’in İran’a karşı yeni hamleler üzerinde çalıştığı öne sürüldü.
Kaynaklar “ABD ve İsrail'in İran'da savaşın seyrini etkilemesi beklenen ek adımlar planladığını” dile getirdi.
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında diplomatik müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlatmıştı.
İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Qatar, United Arab Emirates ve Bahrain gibi ülkelerde belirlediği hedeflere yönelik saldırılarla karşılık verdi.
İranlı yetkililerin verdiği bilgilere göre ABD ve İsrail saldırılarında 1348 kişi hayatını kaybetti, 17 binden fazla kişi yaralandı. Ayrıca saldırılarda İran’ın dini lideri Ali Khamenei başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar