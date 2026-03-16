İran’dan Trump’a meydan okuma: “Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin”

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’ın deniz gücü yok edildi” sözlerine sert yanıt verdi. Naini, Hürmüz Boğazı’nın tamamen İran’ın kontrolünde olduğunu belirterek “Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 08:07
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 08:09
ABD ile İran arasında tırmanan savaş gerilimi yeni açıklamalarla daha da sertleşti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Mohammad Naini, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın deniz gücünün yok edildiği yönündeki sözlerine sert tepki gösterdi.
Naini, İran’ın deniz gücünün aktif olduğunu ve bölgedeki askeri operasyonların devam ettiğini söyledi.
“HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN İRAN’IN KONTROLÜNDE”
Islamic Revolutionary Guard Corps (DMO) Sözcüsü Naini, Strait of Hormuz’ndaki durumun İran’ın kontrolünde olduğunu belirtti.
Naini açıklamasında, “Hürmüz Boğazı tamamen İran'ın kontrolü altındadır. Bölgede farklı bayraklarla bulunan ancak mülkiyeti ABD veya Siyonist rejime ait olan gemilerin tamamı hedef alınmıştır. Bölgeye hakim olduklarını ve İran deniz gücünü yok ettiklerini iddia eden düşman, eğer cesareti varsa savaş gemilerini bu bölgeye yaklaştırsın.” ifadelerini kullandı.
“DÜŞMAN SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTI”
Naini, ABD’ye ait savaş gemilerine yönelik saldırılar sonrası bazı gemilerin bölgeden çekildiğini öne sürdü.
Açıklamasında Gulf of Oman açıklarında bulunan ABD gemilerine yönelik saldırılar düzenlendiğini belirten Naini, “Umman Denizi'nin açıklarında yaklaşık 300-400 mil mesafede bulunan ABD'ye ait savaş gemilerine Devrim Muhafızları'nın seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıların ardından bu gemiler bölgeden uzaklaştı. Büyük ihtimalle ciddi hasar gördüler ve bakım için geri çekildiler.” dedi.
Trump’a doğrudan meydan okuma
Naini, ABD Başkanı Trump’ın İran deniz gücünün yok edildiği yönündeki sözlerine doğrudan yanıt verdi.
DMO Sözcüsü, “Trump İran'ın deniz gücünü yok ettiğini söylemiyor mu? O halde cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin” ifadelerini kullandı.
“700 FÜZE VE 3 BİN 600 İHA FIRLATILDI”
İran’ın askeri kapasitesinin güçlü olduğunu savunan Naini, savaşın başından bu yana gerçekleştirilen saldırılara ilişkin rakamlar paylaştı.
Naini, “Şu ana kadar ABD ve Siyonist hedeflere yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 insansız hava aracı fırlatıldı. Ayrıca halihazırda kullanılan füzeler yaklaşık on yıl öncesine ait ve 12 günlük savaştan şu ana kadar ürettiğimiz birçok füze ise henüz kullanılmadı” dedi.
“BU ÇARŞAMBA DÜŞMAN İÇİN YAKICI OLACAK”
İranlı yetkili, saldırıların devam edeceğini vurgulayarak dikkat çeken bir mesaj daha verdi.
Naini, “Bu çarşamba düşman için yakıcı bir çarşamba olacak. Biz saldırgana ceza vermeyi hedefliyoruz ve düşmana yönelik ağır ve yıkıcı saldırılarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
İran’dan Trump’a meydan okuma: “Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin”
