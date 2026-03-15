Esenler Otogarı’nda bayram öncesi doluluk yüzde 90’a ulaştı
Esenler Otogarı’nda bayram öncesi doluluk yüzde 90’a ulaştı
Esenler Otogarı’nda bayram yoğunluğu artıyor. Ramazan Bayramı ve okulların ara tatilinin aynı döneme denk gelmesiyle ana seferlerde doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı.
Haber Giriş Tarihi: 15.03.2026 16:17
Haber Güncellenme Tarihi: 15.03.2026 16:19
Ramazan Bayramı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği 10 günlük ara tatil döneminin aynı haftaya denk gelmesi, İstanbul’daki otobüs seferlerinde talebi artırdı. Büyük İstanbul Otogarı’nda ana seferlerde doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaşırken, bayram döneminde günlük sefer sayısının 1400’e kadar çıkabileceği ifade edildi. Artan talebin bayram haftasında otobüs taşımacılığı sektöründeki hareketliliği belirlemesi bekleniyor.
Bayram döneminde sefer sayısının artması bekleniyor
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, geçmiş bayram dönemlerinde ana seferlerin kısa sürede dolduğunu ve ardından ek seferlerin devreye alındığını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 29 Mart’a kadar ek seferlere izin verdiğini hatırlatan Özcan, bu yıl hem Ramazan Bayramı hem de okulların ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle ek seferlerde de yoğunluk yaşanmasının beklendiğini ifade etti.
Özcan, son dönemde Büyük İstanbul Otogarı’ndaki günlük otobüs sayısında düşüş yaşandığını belirterek, son 2,5 ayda günlük sefer sayısının 700 seviyelerine gerilediğini söyledi. Önceki dönemlerde bu sayının 1500–1800 aralığında olduğunu, daha eski yıllarda ise 2000’in üzerine çıktığını aktardı.
Ana seferlerde doluluk yüzde 90
Bayram haftasında sefer sayısında yeniden artış beklediklerini belirten Özcan, günlük otobüs sayısının 1200 ila 1400 seviyelerine ulaşabileceğini ifade etti.
Bayram ve ara tatil etkisiyle ana seferlerde doluluk oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirten Özcan, yolcu hareketliliğinin sektör açısından önemli bir dönem oluşturduğunu kaydetti.
Yolculara resmi otogar uyarısı
Bayram tatili için seyahat edecek vatandaşlara uyarıda bulunan Özcan, yolcuların yalnızca otogarlardan kalkan otobüsleri tercih etmeleri gerektiğini belirtti.
Sektörde çevrim içi bilet satış platformlarının uyguladığı komisyon oranlarının da önemli bir sorun oluşturduğunu dile getiren Özcan, bu platformların yüzde 12 ila 15 arasında komisyon aldığını ifade etti.
Komisyon ve akaryakıt maliyeti gündemde
Özcan, 1000 liralık bir bilette yaklaşık 130 lira komisyon kesildiğini ve bunun firmaların gelirlerini önemli ölçüde etkilediğini söyledi.
Sektörde alternatif bir sistem kurulması için çalışma yürüttüklerini belirten Özcan, komisyon oranlarının yüzde 5 seviyelerine düşürülmesinin firmalar açısından rahatlama sağlayabileceğini ifade etti.
Akaryakıt fiyatlarındaki artışın da maliyetleri yükselttiğini dile getiren Özcan, İstanbul’da otobüslerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanmasının firmalar için ek maliyet oluşturduğunu belirtti.
Otobüslerin gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanmasına izin verilmesi talebini dile getiren Özcan, otogarlardan ilçelere yapılan ücretsiz servis uygulamasının da firmalar için gider oluşturduğunu söyledi. Özcan, bu uygulamanın kaldırılmasına yönelik kararın İBB UKOME tarafından değerlendirilmesini beklediklerini ifade etti.
Esenler Otogarı’nda bayram öncesi doluluk yüzde 90’a ulaştı
Esenler Otogarı’nda bayram yoğunluğu artıyor. Ramazan Bayramı ve okulların ara tatilinin aynı döneme denk gelmesiyle ana seferlerde doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı.
Ramazan Bayramı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği 10 günlük ara tatil döneminin aynı haftaya denk gelmesi, İstanbul’daki otobüs seferlerinde talebi artırdı. Büyük İstanbul Otogarı’nda ana seferlerde doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaşırken, bayram döneminde günlük sefer sayısının 1400’e kadar çıkabileceği ifade edildi. Artan talebin bayram haftasında otobüs taşımacılığı sektöründeki hareketliliği belirlemesi bekleniyor.
Bayram döneminde sefer sayısının artması bekleniyor
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, geçmiş bayram dönemlerinde ana seferlerin kısa sürede dolduğunu ve ardından ek seferlerin devreye alındığını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 29 Mart’a kadar ek seferlere izin verdiğini hatırlatan Özcan, bu yıl hem Ramazan Bayramı hem de okulların ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle ek seferlerde de yoğunluk yaşanmasının beklendiğini ifade etti.
Özcan, son dönemde Büyük İstanbul Otogarı’ndaki günlük otobüs sayısında düşüş yaşandığını belirterek, son 2,5 ayda günlük sefer sayısının 700 seviyelerine gerilediğini söyledi. Önceki dönemlerde bu sayının 1500–1800 aralığında olduğunu, daha eski yıllarda ise 2000’in üzerine çıktığını aktardı.
Ana seferlerde doluluk yüzde 90
Bayram haftasında sefer sayısında yeniden artış beklediklerini belirten Özcan, günlük otobüs sayısının 1200 ila 1400 seviyelerine ulaşabileceğini ifade etti.
Bayram ve ara tatil etkisiyle ana seferlerde doluluk oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirten Özcan, yolcu hareketliliğinin sektör açısından önemli bir dönem oluşturduğunu kaydetti.
Yolculara resmi otogar uyarısı
Bayram tatili için seyahat edecek vatandaşlara uyarıda bulunan Özcan, yolcuların yalnızca otogarlardan kalkan otobüsleri tercih etmeleri gerektiğini belirtti.
Sektörde çevrim içi bilet satış platformlarının uyguladığı komisyon oranlarının da önemli bir sorun oluşturduğunu dile getiren Özcan, bu platformların yüzde 12 ila 15 arasında komisyon aldığını ifade etti.
Komisyon ve akaryakıt maliyeti gündemde
Özcan, 1000 liralık bir bilette yaklaşık 130 lira komisyon kesildiğini ve bunun firmaların gelirlerini önemli ölçüde etkilediğini söyledi.
Sektörde alternatif bir sistem kurulması için çalışma yürüttüklerini belirten Özcan, komisyon oranlarının yüzde 5 seviyelerine düşürülmesinin firmalar açısından rahatlama sağlayabileceğini ifade etti.
Akaryakıt fiyatlarındaki artışın da maliyetleri yükselttiğini dile getiren Özcan, İstanbul’da otobüslerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanmasının firmalar için ek maliyet oluşturduğunu belirtti.
Otobüslerin gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanmasına izin verilmesi talebini dile getiren Özcan, otogarlardan ilçelere yapılan ücretsiz servis uygulamasının da firmalar için gider oluşturduğunu söyledi. Özcan, bu uygulamanın kaldırılmasına yönelik kararın İBB UKOME tarafından değerlendirilmesini beklediklerini ifade etti.
