ABD-İsrail-İran savaşında 17. gün: ABD’ye maliyet en az 12 milyar dolar
ABD-İsrail-İran savaşında 17. gün: ABD’ye maliyet en az 12 milyar dolar
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılarla başlayan savaş 17. gününe girdi. ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, operasyonların Washington’a şu ana kadar en az 12 milyar dolara mal olduğunu açıkladı. Tahran ve Kerec’te patlama sesleri duyulurken, bölge genelinde füze ve İHA saldırıları devam ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 07:00
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 08:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 17. gününde de hız kesmeden devam ediyor. Karşılıklı saldırılar sürerken çatışmaların ekonomik boyutu da netleşmeye başladı.
ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran’a yönelik operasyonlarının maliyetine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hassett, savaşın ABD ekonomisine şu ana kadar en az 12 milyar dolara mal olduğunu belirtti.
Hassett açıklamasında, “Bana aktarılan en son rakam 12'ydi” ifadelerini kullandı.
ABD’ye savaş faturası büyüyor
Trump yönetiminin Kongre’den ek bütçe talep edip etmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Hassett, mevcut kaynakların şimdilik yeterli olduğunu söyledi.
Hassett, “Şu anda ihtiyacımız olan paraya sahibiz. Daha fazlası için Kongre'ye başvurmamız gerekip gerekmediğini Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin (OMB) değerlendireceğini düşünüyorum” dedi.
ABD Savunma Bakanlığı tarafından daha önce Kongre’ye sunulan tahminlerde, savaşın ilk haftasında maliyetin 11,3 milyar dolar civarında olmasının beklendiği belirtilmişti. Hassett ise açıkladığı 12 milyar dolarlık rakamın hangi zaman dilimini kapsadığını netleştirmedi.
Tahran ve Kerec’te patlamalar
İran medyası gece saatlerinde başkent Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
Başkentteki patlamaların ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı. Bölgede saldırı ve karşı saldırıların gece boyunca sürdüğü belirtiliyor.
Hürmüz Boğazı gerilimi büyüyor
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın deniz gücünün yok edildiği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması gerektiğini vurguladı.
Bölge genelinde saldırılar sürüyor
Gece saatlerinde bölgede gerilimi artıran birçok gelişme yaşandı.
Suudi Arabistan, doğu bölgesinde 38 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir yakıt deposuna isabet eden İHA nedeniyle çıkan yangın sonrası uçuşlar geçici olarak durduruldu.
İsrail’de ise İran’ın füze saldırıları nedeniyle Tel Aviv’in de bulunduğu merkez ve güney bölgelerinde sirenler çaldı.
İran: Binlerce İHA ve yüzlerce füze atıldı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, savaşın başlangıcından bu yana ABD ve İsrail hedeflerine yönelik saldırılara ilişkin çarpıcı rakamlar paylaştı.
Naini, “Şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında insansız hava aracı (İHA) atıldı” dedi.
Savaşın bilançosu ağırlaşıyor
İranlı yetkililerin verdiği bilgilere göre, ABD ve İsrail’in saldırılarında 1348 kişi hayatını kaybetti, 17 binden fazla kişi yaralandı.
İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta başlattığı saldırı dalgası sonrası İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlediği hedeflere yönelik misilleme saldırıları düzenliyor.
Bölgede tırmanan gerilim, Orta Doğu’daki enerji güvenliği ve küresel petrol piyasaları üzerinde de ciddi bir baskı oluşturmayı sürdürüyor.
ABD-İsrail-İran savaşında 17. gün: ABD'ye maliyet en az 12 milyar dolar
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılarla başlayan savaş 17. gününe girdi. ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, operasyonların Washington’a şu ana kadar en az 12 milyar dolara mal olduğunu açıkladı. Tahran ve Kerec’te patlama sesleri duyulurken, bölge genelinde füze ve İHA saldırıları devam ediyor.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 17. gününde de hız kesmeden devam ediyor. Karşılıklı saldırılar sürerken çatışmaların ekonomik boyutu da netleşmeye başladı.
ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran’a yönelik operasyonlarının maliyetine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hassett, savaşın ABD ekonomisine şu ana kadar en az 12 milyar dolara mal olduğunu belirtti.
Hassett açıklamasında, “Bana aktarılan en son rakam 12'ydi” ifadelerini kullandı.
ABD’ye savaş faturası büyüyor
Trump yönetiminin Kongre’den ek bütçe talep edip etmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Hassett, mevcut kaynakların şimdilik yeterli olduğunu söyledi.
Hassett, “Şu anda ihtiyacımız olan paraya sahibiz. Daha fazlası için Kongre'ye başvurmamız gerekip gerekmediğini Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin (OMB) değerlendireceğini düşünüyorum” dedi.
ABD Savunma Bakanlığı tarafından daha önce Kongre’ye sunulan tahminlerde, savaşın ilk haftasında maliyetin 11,3 milyar dolar civarında olmasının beklendiği belirtilmişti. Hassett ise açıkladığı 12 milyar dolarlık rakamın hangi zaman dilimini kapsadığını netleştirmedi.
Tahran ve Kerec’te patlamalar
İran medyası gece saatlerinde başkent Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
Başkentteki patlamaların ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı. Bölgede saldırı ve karşı saldırıların gece boyunca sürdüğü belirtiliyor.
Hürmüz Boğazı gerilimi büyüyor
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın deniz gücünün yok edildiği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.
Naini, “Hürmüz Boğazı İran’ın kontrolündedir. Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin” ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması gerektiğini vurguladı.
Bölge genelinde saldırılar sürüyor
Gece saatlerinde bölgede gerilimi artıran birçok gelişme yaşandı.
Suudi Arabistan, doğu bölgesinde 38 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir yakıt deposuna isabet eden İHA nedeniyle çıkan yangın sonrası uçuşlar geçici olarak durduruldu.
İsrail’de ise İran’ın füze saldırıları nedeniyle Tel Aviv’in de bulunduğu merkez ve güney bölgelerinde sirenler çaldı.
İran: Binlerce İHA ve yüzlerce füze atıldı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, savaşın başlangıcından bu yana ABD ve İsrail hedeflerine yönelik saldırılara ilişkin çarpıcı rakamlar paylaştı.
Naini, “Şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında insansız hava aracı (İHA) atıldı” dedi.
Savaşın bilançosu ağırlaşıyor
İranlı yetkililerin verdiği bilgilere göre, ABD ve İsrail’in saldırılarında 1348 kişi hayatını kaybetti, 17 binden fazla kişi yaralandı.
İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta başlattığı saldırı dalgası sonrası İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlediği hedeflere yönelik misilleme saldırıları düzenliyor.
Bölgede tırmanan gerilim, Orta Doğu’daki enerji güvenliği ve küresel petrol piyasaları üzerinde de ciddi bir baskı oluşturmayı sürdürüyor.
