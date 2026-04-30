Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli kritik gündemle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli kritik gündemle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi Ankara’da başladı. Terörsüz Türkiye süreci ve yasal düzenlemeler gündemde yer alırken, görüşmenin detayları merak ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 30.04.2026 18:34
Haber Güncellenme Tarihi: 30.04.2026 18:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme Ankara’da başladı. Görüşmede, Terörsüz Türkiye süreci ve bu kapsamda atılması planlanan adımların ele alınması bekleniyor. İki liderin gündeminde yasal düzenlemelere ilişkin başlıkların da yer aldığı belirtilirken, görüşmenin ilerleyen süreçteki yol haritasına dair sinyaller üretmesi öngörülüyor.
İki lider en son 21 Ocak 2026 tarihinde bir araya gelmişti. Söz konusu görüşmenin ardından Terörsüz Türkiye başlığı kamuoyunda öne çıkarken, yeni görüşmede sürecin mevcut durumu ve atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.
Terörsüz Türkiye süreci gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan 2026 tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, “Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir” ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sürece ilişkin yaptığı açıklamada, gerekli yasal düzenlemelerin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye milli birlik ve kardeşlik projesidir. Gerekli yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur. Bundan sonraki hedef, amaca hizmet edecek yasaların hızlıca çıkarılmasıdır” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli kritik gündemle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi Ankara’da başladı. Terörsüz Türkiye süreci ve yasal düzenlemeler gündemde yer alırken, görüşmenin detayları merak ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme Ankara’da başladı. Görüşmede, Terörsüz Türkiye süreci ve bu kapsamda atılması planlanan adımların ele alınması bekleniyor. İki liderin gündeminde yasal düzenlemelere ilişkin başlıkların da yer aldığı belirtilirken, görüşmenin ilerleyen süreçteki yol haritasına dair sinyaller üretmesi öngörülüyor.
İki lider en son 21 Ocak 2026 tarihinde bir araya gelmişti. Söz konusu görüşmenin ardından Terörsüz Türkiye başlığı kamuoyunda öne çıkarken, yeni görüşmede sürecin mevcut durumu ve atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.
Terörsüz Türkiye süreci gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan 2026 tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, “Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir” ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sürece ilişkin yaptığı açıklamada, gerekli yasal düzenlemelerin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye milli birlik ve kardeşlik projesidir. Gerekli yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur. Bundan sonraki hedef, amaca hizmet edecek yasaların hızlıca çıkarılmasıdır” dedi.
Çok Okunanlar