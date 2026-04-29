Fed faiz kararı açıklandı. Politika faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakılırken kararın arka planında enflasyon ve jeopolitik riskler yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 29.04.2026 21:40
Haber Güncellenme Tarihi: 29.04.2026 21:41
ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılı para politikası takvimi kapsamında merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Kararda, küresel gelişmelerin ve maliyet baskılarının enflasyon görünümü üzerindeki etkisi belirleyici oldu. Önümüzdeki dönemde enflasyon ve jeopolitik risklerin para politikasına etkisi yakından izlenecek.
Karar 8’e karşı 4 oyla alındı. Fed yetkilileri, özellikle İran merkezli jeopolitik gelişmelerin enerji ve üretim maliyetleri üzerinden enflasyonist baskıyı artırabileceğine işaret etti. Bu çerçevede faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi.
Başkanlık süreci piyasaların odağında
Fed’in faiz kararının yanı sıra kurumun başkanlık süreci de gündemde yer almaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed başkanlığına aday gösterilen Kevin Warsh için Senato Bankacılık Komitesi’nde oylama gerçekleştirildi.
Komitede yapılan oylamada 13 Cumhuriyetçi üyenin tamamı Warsh lehinde oy kullanırken, 11 Demokrat üye adaylığa karşı çıktı. Demokrat üyeler, Warsh’ın para politikası kararlarında yürütmeden bağımsız hareket edip etmeyeceğine ilişkin çekincelerini dile getirdi.
Powell’ın görev süresi sona eriyor
Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin 15 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle başkanlık süreci hız kazandı.
Fed piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı
