Adana Seyhan’da kurulan “hizmet noktası” muhtar ile belediye arasında gerilime neden oldu. Muhtar Saniye Çelik, alanın muhtarlığı devre dışı bıraktığını savunurken, mahalle sakinlerinden bazıları ise noktanın gün içinde az kullanılıp akşamları farklı bir amaçla toplandığını iddia etti.
Haber Giriş Tarihi: 29.04.2026 10:40
Haber Güncellenme Tarihi: 29.04.2026 10:42
Kaynak:
Haber Merkezi
Adana’nın Seyhan ilçesinde bir parka kurulan konteyner “hizmet noktası” mahallede tartışma yarattı. Muhtar Saniye Çelik, uygulamanın muhtarlığı devre dışı bıraktığını savunurken, belediyenin “paralel yapı” oluşturduğunu iddia etti. Mahalle sakinleri ise noktanın gün içinde sınırlı kullanıldığını, akşam saatlerinde ise farklı bir yoğunluk oluştuğunu öne sürdü.
Seyhan Belediyesi tarafından Pınar Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerindeki bir parkta kurulan hizmet noktası, mahallede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Konteyner yapının, vatandaşların taleplerini doğrudan belediyeye iletmesi için kurulduğu belirtilirken, Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik uygulamaya tepki gösterdi.
2009 yılından bu yana görevde olduğunu vurgulayan Çelik, hizmet noktasının muhtarlık sistemini işlevsiz bırakmaya yönelik bir adım olduğunu öne sürdü. Çelik, vatandaşların “şikayetlerinizi buraya yapın” yönlendirmesiyle muhtarlığın devre dışı bırakıldığını savunarak belediyeyi eleştirdi.
Muhtar Çelik ayrıca, mahalle sorunlarını ilgili birimlere iletmesine rağmen uzun süredir etkin hizmet alamadıklarını iddia ederek, uygulamanın “halk iradesini yok saymak” anlamına geldiğini dile getirdi. Zaman zaman farklı eylemlerle tepkisini ortaya koyduğunu da ifade etti.
Mahalle sakinlerinden Tayfun Günay ise hizmet noktasının gün içinde düşük yoğunlukta çalıştığını, akşam saatlerinde ise farklı bir hareketlilik oluştuğunu iddia ederek, yapının amacına uygun kullanılmadığını ileri sürdü.
CHP’li belediyenin “hizmet noktası” tartışma yarattı
Adana Seyhan’da kurulan “hizmet noktası” muhtar ile belediye arasında gerilime neden oldu. Muhtar Saniye Çelik, alanın muhtarlığı devre dışı bıraktığını savunurken, mahalle sakinlerinden bazıları ise noktanın gün içinde az kullanılıp akşamları farklı bir amaçla toplandığını iddia etti.
Adana’nın Seyhan ilçesinde bir parka kurulan konteyner “hizmet noktası” mahallede tartışma yarattı. Muhtar Saniye Çelik, uygulamanın muhtarlığı devre dışı bıraktığını savunurken, belediyenin “paralel yapı” oluşturduğunu iddia etti. Mahalle sakinleri ise noktanın gün içinde sınırlı kullanıldığını, akşam saatlerinde ise farklı bir yoğunluk oluştuğunu öne sürdü.
Seyhan Belediyesi tarafından Pınar Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerindeki bir parkta kurulan hizmet noktası, mahallede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Konteyner yapının, vatandaşların taleplerini doğrudan belediyeye iletmesi için kurulduğu belirtilirken, Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik uygulamaya tepki gösterdi.
2009 yılından bu yana görevde olduğunu vurgulayan Çelik, hizmet noktasının muhtarlık sistemini işlevsiz bırakmaya yönelik bir adım olduğunu öne sürdü. Çelik, vatandaşların “şikayetlerinizi buraya yapın” yönlendirmesiyle muhtarlığın devre dışı bırakıldığını savunarak belediyeyi eleştirdi.
Muhtar Çelik ayrıca, mahalle sorunlarını ilgili birimlere iletmesine rağmen uzun süredir etkin hizmet alamadıklarını iddia ederek, uygulamanın “halk iradesini yok saymak” anlamına geldiğini dile getirdi. Zaman zaman farklı eylemlerle tepkisini ortaya koyduğunu da ifade etti.
Mahalle sakinlerinden Tayfun Günay ise hizmet noktasının gün içinde düşük yoğunlukta çalıştığını, akşam saatlerinde ise farklı bir hareketlilik oluştuğunu iddia ederek, yapının amacına uygun kullanılmadığını ileri sürdü.
