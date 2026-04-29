Süper Lig'de Bernardo Silva derbisi! Maaşını bile duyurdular
Manchester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bernardo Silva'nın yeni adresi netleşiyor. Birçok kulüp Portekizli yıldızı kadrosuna katmayı hedeflerken, Süper Lig devleri de transfer için yarışa girdi. İşte Bernardo Silva transferinin detayları...
Haber Giriş Tarihi: 29.04.2026 10:42
Haber Güncellenme Tarihi: 29.04.2026 10:43
Portekizli yıldız Bernardo Silva, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıkladı.
Tecrübeli oyuncu için birçok kulüp transfer yarışına girdi.
SÜPER LİG'DE BERNARDO SILVA YARIŞI
Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak için devreye girdiği aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği öne sürülürken, Fenerbahçe'nin de teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.
Bonservisini elinde bulunduran 31 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakarken, maaş beklentisinin yüksek olduğu belirtildi. Portekizli yıldız, yıllık yaklaşık 20 milyon euroluk bir teklif bekliyor.
TRANSFERDE DEV RAKİP!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde rakipleri ise dev kulüpler oldu. Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak için İtalya, İspanya ve Suudi Arabistan'ın dev ekipleri devreye girdi.
47 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon İngiliz ekibiyle 47 maçta süre alan Bernardo, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.
