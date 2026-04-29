Hürmüz Boğazı krizi ABD ile İran arasında tırmanıyor. Washington yönetimi, Tahran’ın deniz trafiğini yeniden açma teklifini kabul etmedi, süreçte hangi adımların atılacağı merak konusu.
Haber Giriş Tarihi: 29.04.2026 19:33
Haber Güncellenme Tarihi: 29.04.2026 19:37
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğini yeniden başlatmaya yönelik teklifini reddetti. Axios tarafından aktarılan bilgilere göre Washington yönetimi, Tahran’ın nükleer programına ilişkin kaygılar giderilmeden mevcut deniz ablukasının kaldırılmayacağını bildirdi.
ABD yönetimi şartını net olarak ortaya koydu
Axios’un haberine göre ABD tarafı, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin uluslararası endişeleri giderecek bir anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini vurguladı. Bu şart yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin normalleşmesine izin verilmeyeceği ifade edildi. Washington yönetimi, güvenlik ve nükleer denetim konularını öncelik olarak belirledi.
Hürmüz Boğazı küresel enerji akışı için kritik konumda
Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor. Bölgedeki herhangi bir kısıtlama, enerji piyasalarında arz zinciri üzerinde doğrudan etkiler oluşturabiliyor. Bu nedenle ABD ve İran arasında yaşanan gelişmeler uluslararası piyasalarda dikkatle takip ediliyor.
Trump Hürmüz Boğazı teklifini geri çevirdi
Hürmüz Boğazı krizi ABD ile İran arasında tırmanıyor. Washington yönetimi, Tahran’ın deniz trafiğini yeniden açma teklifini kabul etmedi, süreçte hangi adımların atılacağı merak konusu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğini yeniden başlatmaya yönelik teklifini reddetti. Axios tarafından aktarılan bilgilere göre Washington yönetimi, Tahran’ın nükleer programına ilişkin kaygılar giderilmeden mevcut deniz ablukasının kaldırılmayacağını bildirdi.
ABD yönetimi şartını net olarak ortaya koydu
Axios’un haberine göre ABD tarafı, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin uluslararası endişeleri giderecek bir anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini vurguladı. Bu şart yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin normalleşmesine izin verilmeyeceği ifade edildi. Washington yönetimi, güvenlik ve nükleer denetim konularını öncelik olarak belirledi.
Hürmüz Boğazı küresel enerji akışı için kritik konumda
Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor. Bölgedeki herhangi bir kısıtlama, enerji piyasalarında arz zinciri üzerinde doğrudan etkiler oluşturabiliyor. Bu nedenle ABD ve İran arasında yaşanan gelişmeler uluslararası piyasalarda dikkatle takip ediliyor.
