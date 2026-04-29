Ahmet Türk ve Ahmet Özer için görev dönüşü iddiası
Ahmet Türk ve Ahmet Özer’e ilişkin görev dönüşü iddiası geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kayyım atanan belediye başkanlarına yönelik açıklamasının ardından gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, mayıs 2026 içinde her iki ismin de görevlerine dönebileceğini öne sürdü.
Haber Giriş Tarihi: 29.04.2026 19:26
Haber Güncellenme Tarihi: 29.04.2026 19:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerlerine kayyım atanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk hakkında değerlendirmelerde bulundu. Açıklamanın ardından siyasi kulislerde yeni iddialar gündeme taşındı.
Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iki ismin görevlerine iade edilebileceğini ifade etti. Paylaşımda, sürecin “terörsüz Türkiye” çerçevesinde ilerlediği belirtildi.
Mayıs ayı için görev iadesi iddiası
Burhan, paylaşımında, “Mayıs ayı içinde, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevlerine döneceği ifade ediliyor” ifadesine yer verdi.
Söz konusu iddia resmi makamlar tarafından doğrulanmazken, konuya ilişkin herhangi bir karar ya da takvim açıklaması yapılmadı.
Resmi açıklama bekleniyor
Kayyım atamalarına ilişkin süreçler, iç hukuk ve idari karar mekanizmaları çerçevesinde yürütülüyor. Ahmet Türk ve Ahmet Özer hakkında ileri sürülen görev iadesi iddiasına ilişkin yetkili kurumlardan henüz bir doğrulama gelmedi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
