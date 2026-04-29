Putin Trump görüşmesi kapsamında liderler İran’ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlıkları ele aldı. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna başta olmak üzere bölgesel başlıklar da gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 29.04.2026 22:11
Haber Güncellenme Tarihi: 29.04.2026 22:13
Kaynak:
Haber Merkezi
Kremlin Sarayı, görüşmede İran’ın nükleer programına dair mevcut anlaşmazlıkların ele alındığını bildirdi. Açıklamada liderlerin uluslararası güvenlik başlıkları çerçevesinde görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Görüşmenin zamanlaması, küresel nükleer müzakerelerin seyrine ilişkin dikkatleri yeniden bu alana yöneltti.
Trump görüşmenin içeriğine dair açıklama yaptı
ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede Ukrayna ve İran konularının ele alındığını belirtti. Trump, görüşmenin olumlu geçtiğini ifade ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çözüm arayışına açık olduğunu düşündüğünü söyledi. Açıklamada diplomatik temasların devam edebileceğine işaret edildi.
İran’ın nükleer programı gündemin merkezinde
Trump, Putin’in İran’ın nükleer silaha sahip olmasını istemediğini dile getirdi. Liderlerin bu başlıkta ortak bir yaklaşım arayışında olduğu mesajı verildi.
Putin Trump görüşmesinde İran konusu öne çıktı
