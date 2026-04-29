Kurultay davasında Aktaş iddianamesi dosyaya girdi

Kurultay davasında Aktaş iddianamesi dosyaya girdi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına ait iddianamenin bir örneği dosyaya eklendi.

Haber Giriş Tarihi: 29.04.2026 22:35
Haber Güncellenme Tarihi: 29.04.2026 22:38
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kurultay davasında Aktaş iddianamesi dosyaya girdi

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, yürüttüğü “Kurultay Ceza Davası” kapsamında İstanbul’daki davaya ait iddianameyi talep etti. Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, talep doğrultusunda ilgili iddianame Ankara’ya gönderilerek dosyaya dahil edildi.

Daha önce hangi kararlar alınmıştı

Kurultay ceza davasının üçüncü duruşmasında mahkeme ara kararını açıklamıştı. Mahkeme, dosyanın İBB davası ile birleştirilmesi için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne müzekkere yazılmasına karar vermişti. Birleştirme yönünde görüş gelmesi halinde duruşma yapılmaksızın karar verilebileceği belirtilmişti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi ise Ankara’da süren ve CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davanın İBB dosyasıyla birleştirilmesine muvafakat vermedi.

Aktaş dosyasıyla birleştirme talebi reddedilmişti

Savcılığın, Kurultay dosyasının Aziz İhsan Aktaş davası ile birleştirilmesini talep ettiği ancak mahkemenin bu talebi kabul etmediği öğrenildi. Son gelişmeyle birlikte yalnızca iddianamenin dosyaya girdiği, dosyaların birleştirilmesine yönelik yeni bir karar alınmadığı kaydedildi.

Yargılamaya etkisi beklenmiyor

Aziz İhsan Aktaş dosyası avukatlarından edinilen bilgiye göre, iddianamenin Kurultay dosyasına eklenmesinin Silivri’de görülen davanın ikinci celsesindeki yargılamaya doğrudan bir etkisinin olması beklenmiyor. Mahkeme başkanı ise son duruşmada yargılamada mütalaa aşamasına doğru ilerlenmekte olduğunu ifade etmişti.

