Hakan Fidan’dan AB üyelik sürecine ilişkin dikkat çeken açıklama
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirdiği resmi temaslar kapsamında Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve devam eden müzakere süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 29.04.2026 22:16
Haber Güncellenme Tarihi: 29.04.2026 22:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda hiçbir zaman şartların dışında bir talepte bulunmadığını belirterek, asıl sorunun Avrupa Birliği tarafında siyasi irade eksikliği olduğunu ifade etti. Önümüzdeki dönemde AB-Türkiye ilişkilerinde bu yaklaşımın nasıl şekilleneceği, diplomatik temasların seyrine göre netlik kazanacak başlıklar arasında yer alıyor.
AB üyeliği sürecine ilişkin değerlendirme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin üyelik kriterlerine bağlı kaldığını vurgulayarak, “Bir yere girecekseniz bunun şartları vardır ve bu şartlara uyduğunuz zaman üyelik gerçekleşir. Ancak Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin şartları sağlaması halinde üyeliğinin kabul edileceğine dair bir siyasi irade bulunmuyor” dedi.
Fidan, Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkilerinin genel olarak olumlu seyrettiğini ancak kurumsal düzeyde Avrupa Birliği ile ilişkilerde farklı bir tablo ortaya çıktığını belirtti.
Ateşkes ve müzakere süreci vurgusu
Basın toplantısında bölgesel gelişmelere de değinen Fidan, devam eden ateşkes sürecinin korunmasının önemine işaret etti. Ateşkesin ilk etapta 15 gün olarak ilan edildiğini hatırlatan Fidan, müzakere edilmesi gereken başlıkların kapsamlı ve karmaşık olduğunu söyledi.
Tarafların kalıcı barışa ulaşma niyetiyle hareket etmesinin kritik olduğunu belirten Fidan, önümüzdeki günlerin sürecin yönü açısından belirleyici olacağını ifade etti. Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasına yönelik iradenin de önemine dikkat çekti.
Türkiye-Avrupa ilişkilerinde ikili iş birliği
Fidan, Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle ticaret, güvenlik ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda güçlü ilişkilere sahip olduğunu dile getirdi. Avrupa Birliği dışında ikili ilişkilerin daha hızlı ilerlediğini belirten Fidan, bu durumun mevcut yapısal farklılıklardan kaynaklandığını ifade etti.
Geçtiğimiz hafta İngiltere ile Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandığını hatırlatan Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin sistematik şekilde güçlendirildiğini söyledi.
Enerji ve bölgesel iş birliği potansiyeli
Türkiye ile Avusturya arasında enerji alanında önemli iş birliği fırsatları bulunduğunu belirten Fidan, özellikle enerji güvenliği ve ulaştırma konularında ortak projelerin geliştirilebileceğini ifade etti. Avusturya’nın uluslararası deneyime sahip enerji şirketlerine dikkat çeken Fidan, Türkiye’nin LNG altyapısının Avrupa enerji güvenliğine katkı sağlayabilecek kapasitede olduğunu söyledi.
Fidan, bölgesel krizlerin arttığı bir dönemde iş birliğinin güçlendirilmesinin her iki taraf için de kritik olduğunu vurguladı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
