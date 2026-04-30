Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı...İşçilere vurgu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı...İşçilere vurgu yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs mesajı ile işçi hakları ve çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kabulde verilen mesajların etkisi merak ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 30.04.2026 18:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede çalışma hayatına ilişkin mesajlar paylaşılırken, işçi haklarına yönelik vurgular öne çıktı.
Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran yer aldı.
İşçi haklarına yönelik mesajlar öne çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak, çalışma hayatına işçi olarak başladığını ifade etti. İktidarları boyunca işçilerin ve temsilcilerinin yanında olduklarını belirten Erdoğan, emeğin karşılığının korunmasına yönelik adımlar attıklarını söyledi.
Sendikal hakların genişletildiğini, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırıldığını ve toplu sözleşme sisteminin güçlendirildiğini dile getiren Erdoğan, çalışanların pazarlık gücünün artırıldığını kaydetti. İş sağlığı ve güvenliği alanında düzenlemelerin devreye alındığını ve kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanındığını ifade etti.
Madencilerle ilgili gelişme paylaşıldı
Erdoğan, son dönemde bir firmadan alacaklarını tahsil edemedikleri için eylem yapan madencilerin sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu açıkladı. Çalışanların haklarının korunmasına yönelik hassasiyetin sürdüğünü belirten Erdoğan, işçilerin hak kaybına uğramasına izin verilmeyeceğini ifade etti.
Çalışma hayatında kadınlar, engelliler ve diğer hassas grupların haklarının güçlendirildiğini belirten Erdoğan, sosyal adaletin merkeze alındığı bir yapı hedeflediklerini söyledi.
Sendikalar farklı illerde kutlama yapacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise sendikaların 1 Mayıs’ı farklı şehirlerde kutlayacağını açıkladı. Buna göre TÜRK-İŞ Edirne’de, HAK-İŞ Bursa’da, Memur-Sen Çorum’da ve Türkiye Kamu-Sen Çanakkale’de üyeleriyle bir araya gelecek.
Kabulde ayrıca TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen temsilcileri ile birlikte TOBB, TESK, TZOB ve TİSK yöneticileri de yer aldı. Temsilciler, 1 Mayıs kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı...İşçilere vurgu yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs mesajı ile işçi hakları ve çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kabulde verilen mesajların etkisi merak ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede çalışma hayatına ilişkin mesajlar paylaşılırken, işçi haklarına yönelik vurgular öne çıktı.
Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran yer aldı.
İşçi haklarına yönelik mesajlar öne çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak, çalışma hayatına işçi olarak başladığını ifade etti. İktidarları boyunca işçilerin ve temsilcilerinin yanında olduklarını belirten Erdoğan, emeğin karşılığının korunmasına yönelik adımlar attıklarını söyledi.
Sendikal hakların genişletildiğini, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırıldığını ve toplu sözleşme sisteminin güçlendirildiğini dile getiren Erdoğan, çalışanların pazarlık gücünün artırıldığını kaydetti. İş sağlığı ve güvenliği alanında düzenlemelerin devreye alındığını ve kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanındığını ifade etti.
Madencilerle ilgili gelişme paylaşıldı
Erdoğan, son dönemde bir firmadan alacaklarını tahsil edemedikleri için eylem yapan madencilerin sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu açıkladı. Çalışanların haklarının korunmasına yönelik hassasiyetin sürdüğünü belirten Erdoğan, işçilerin hak kaybına uğramasına izin verilmeyeceğini ifade etti.
Çalışma hayatında kadınlar, engelliler ve diğer hassas grupların haklarının güçlendirildiğini belirten Erdoğan, sosyal adaletin merkeze alındığı bir yapı hedeflediklerini söyledi.
Sendikalar farklı illerde kutlama yapacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise sendikaların 1 Mayıs’ı farklı şehirlerde kutlayacağını açıkladı. Buna göre TÜRK-İŞ Edirne’de, HAK-İŞ Bursa’da, Memur-Sen Çorum’da ve Türkiye Kamu-Sen Çanakkale’de üyeleriyle bir araya gelecek.
Kabulde ayrıca TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen temsilcileri ile birlikte TOBB, TESK, TZOB ve TİSK yöneticileri de yer aldı. Temsilciler, 1 Mayıs kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin bilgi verdi.
