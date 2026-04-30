İBB davasında 30.duruşmada tahliye kararları çıktı
İBB davasında 30.duruşmada tahliye kararları çıktı. 414 sanıklı dosyada mahkeme 15 kişi hakkında tahliye kararı verdi. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 30.04.2026 18:38
Haber Güncellenme Tarihi: 30.04.2026 18:42
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı davanın 30’uncu duruşması Silivri’de görüldü. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada savcılık 9 kişi için tahliye talep ederken, mahkeme heyeti 15 sanığın tahliyesine hükmetti. Kararın, dosyadaki tutukluluk değerlendirmeleri ve yargılama sürecinin seyrine etkisi izlenecek.
Duruşmada tahliye edilen isimler arasında etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Adem Soytekin’in yanı sıra Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Nuri Cem Ceylan, Ulaş Yılmaz ve Yusuf Utku Şahin yer aldı. Ayrıca Esma Bayrak, Çağlar Türkmen, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya hakkında da tahliye kararı verildi.
Savcılık tahliye talebi sundu
Duruşma savcısı ara mütalaasında, aralarında kamu görevlileri ve özel sektör temsilcilerinin bulunduğu 9 tutuklu sanık için tahliye talebinde bulundu. Talebin ardından mahkeme heyeti ara vererek tutukluluk durumlarını değerlendirdi.
Mahkeme heyeti 15 kişi hakkında karar verdi
Verilen aranın ardından açıklanan kararda mahkeme heyeti, 15 sanığın tahliyesine oy birliğiyle hükmetti. Tahliye kararlarının ardından duruşma salonunda tepkiler yaşanırken, yargılamanın kalan sanıklar yönünden devam edeceği belirtildi.
Duruşma sırasında gözaltı
Duruşma esnasında çekilen bir fotoğrafta savcının görüntüsünün yer aldığı ve bu görüntünün bir mesajlaşma uygulaması üzerinden paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Sanık ve avukat beyanları
Duruşma sırasında bazı sanıklar ve avukatlar söz alarak tutukluluk süreçlerine ilişkin beyanlarda bulundu. Ekrem İmamoğlu, duruşmada söz hakkı talebini dile getirirken, mahkeme başkanlığı bu talebin ilerleyen celsede değerlendirileceğini ifade etti.
Yargılama süreci devam ediyor
9 Mart 2026’da başlayan yargılamada bugüne kadar çok sayıda sanığın savunması alındı. Duruşmalar haftada dört gün devam ederken, mahkeme heyeti gerekli görülmesi halinde oturumların saat 22.00’ye kadar sürebileceğini daha önce açıklamıştı. Önümüzdeki celselerde savunmaların alınmasına ve tutukluluk değerlendirmelerine devam edilmesi bekleniyor.
