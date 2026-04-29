Bursa’da icra takibi sürecinde avukat hayatını kaybetti: Bakan Gürlek'den açıklama!
Bursa’nın Gürsu ilçesinde yaşanan olayda, icra takibi süreci kapsamında taraflar arasında çıkan husumet silahlı saldırıya dönüştü. İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Hatice Kocaefe hayatını kaybederken, Elif Çalışkan yaralandı. Olay, hukuki süreçlerin güvenliği ve taraflar arasındaki gerilimin boyutuna ilişkin dikkatleri artırdı.
Haber Giriş Tarihi: 29.04.2026 20:59
Haber Güncellenme Tarihi: 29.04.2026 21:06
İddiaya göre H.Ç., Elif Çalışkan’a armut satışı gerçekleştirdi. Çalışkan’ın ödemeyi yapmasının ardından H.Ç.’nin ihracatta kullanılan yaklaşık 5 milyon TL değerindeki armut kasalarını satın aldığı ancak ödeme yapmadığı belirtildi. Bunun üzerine Çalışkan, avukat olan kız kardeşi Hatice Kocaefe aracılığıyla icra takibi başlattı.
Tehdit iddiası ve saldırı
Süreç içinde taraflar arasında gerilim arttı. İddiaya göre H.Ç., icra takibinin geri çekilmesi için tarafları tehdit etti. Olumsuz yanıt almasının ardından, Ağaköy Mahallesi’nde Çalışkan ve ailesinin önünü otomobille keserek silahla ateş açtı.
Avukat hayatını kaybetti
Saldırıda Hatice Kocaefe göğsünden, Elif Çalışkan ise dizinden yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kocaefe, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çalışkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Soruşturma başlatıldı
Olayın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. İki kişi gözaltına alınırken, şüpheli H.Ç.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.
Bakan Gürlek’ten açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, avukat Hatice Kocaefe’nin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. Gürlek, avukatların yargının kurucu unsurlarından biri olduğunu belirterek, saldırının hukuk devletine yönelik bir tehdit olduğunu ifade etti ve faillerin hukuk önünde hesap vereceğini bildirdi.
Çok Okunanlar