İlber Ortaylı Fatih’in ve hocalarının yanında defnedilecek
İlber Ortaylı Fatih Camisi haziresine defnedilecek. Fatih Sultan Mehmed’in türbesinin bulunduğu hazirede Halil İnalcık ve Kemal Karpat gibi isimlerin kabirleri de yer alıyor.
Haber Giriş Tarihi: 15.03.2026 12:06
Haber Güncellenme Tarihi: 15.03.2026 12:09
İstanbul’da vefat eden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Fatih Camisi haziresine defnedileceği açıklandı. Fatih Sultan Mehmed’in türbesinin bulunduğu hazirede Osmanlı devlet adamları ve önemli ilim insanlarının kabirleri yer alıyor. Ortaylı’nın defin yeri, tarih boyunca sınırlı sayıda isme izin verilen bu alanın sembolik önemini yeniden gündeme taşıdı.
Osmanlı döneminin seçkin hazirelerinden biri
Fatih Camisi haziresi, Osmanlı döneminde “selatin camileri” olarak bilinen büyük camilerin çevresinde oluşturulan özel mezarlık alanları arasında bulunuyor. Hazirenin merkezinde Fatih Sultan Mehmed’in türbesi yer alırken çevresinde devlet adamları, paşalar ve dönemin önde gelen ulemasının kabirleri bulunuyor.
Haziredeki mezar taşları, Osmanlı mezar taşı sanatı açısından önemli örnekler arasında gösteriliyor. “Şahide” olarak adlandırılan bu taşlar, dönemin sosyal statü ve kültürel yapısını yansıtan semboller taşıyor.
Definler özel izinle gerçekleştiriliyor
Osmanlı döneminde selatin camilerinin hazirelerine defin işlemleri yalnızca belirli kişiler için mümkün oluyordu. Günümüzde de bu alanlara defin işlemleri Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kurumların izniyle gerçekleştiriliyor.
Fatih Camisi haziresi, tarih boyunca devlet yönetiminde görev almış paşalar, alimler ve önemli ilim insanlarının kabirlerine ev sahipliği yaptı. Bu yönüyle hazire, İstanbul’un en önemli tarihî defin alanlarından biri olarak kabul ediliyor.
Ortaylı’nın saygıyla andığı isimler de burada
Fatih Camisi haziresinde son dönemin önemli tarihçileri de bulunuyor. Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın çalışmalarını sıkça referans verdiği tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ın kabri de burada yer alıyor.
Aynı hazirede 2018 yılında vefat eden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat ile sanat tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice’nin mezarları da bulunuyor. Ortaylı’nın çeşitli konuşmalarında saygıyla andığı bu isimlerin kabirleri de Fatih Camisi haziresinde yer alıyor.
Fatih Sultan Mehmed’in türbesinin bulunduğu alan
Hazirenin merkezinde İstanbul’un fethinin ardından şehre adını veren Fatih Sultan Mehmed’in türbesi bulunuyor. Türbenin çevresinde Osmanlı devlet yönetiminde önemli görevler üstlenmiş paşaların ve ilmiye sınıfının önde gelen isimlerinin kabirleri yer alıyor.
Tuna-Plevne savunmasıyla bilinen Gazi Osman Paşa’nın türbesi de aynı hazirede bulunuyor. Böylece Ortaylı’nın kabri, Osmanlı tarihinin önemli isimlerinin bulunduğu tarihî alanda yer alacak.
