Haber Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:54
Haber Güncellenme Tarihi: 04.05.2026 10:54
TEKNOFEST Mavi Vatan başlıyor
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, bu yıl 27-30 Ağustos'ta Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.
T3 Vakfı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "TEKNOFEST Mavi Vatan bu sene 27-30 Ağustos 2026'da Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda. Teknoloji, savunma ve denizcilik ekosistemini aynı rotada buluşturuyoruz. Herkesi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan etkinlik, geçen yıl İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 28-31 Ağustos'ta düzenlenmişti.
Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanılan etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yapılmış, TCG Anadolu ve TCG İstanbul gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenmişti.
