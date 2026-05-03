MGM uyardı hafta sonu için 41 ilde risk artıyor. Yağış, fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarılarıyla birçok bölgede olumsuz hava koşulları bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 03.05.2026 11:02
Haber Güncellenme Tarihi: 03.05.2026 11:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Mayıs 2026 tarihli değerlendirmesinde Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle 41 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Marmara başta olmak üzere birçok bölgede fırtına ve kuvvetli sağanak beklenirken, hafta sonu planlarının hava koşullarından etkilenmesi öngörülüyor.
41 il için sarı kodlu uyarı verildi
MGM tarafından yapılan açıklamaya göre Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 41 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarı ilan edildi. Uyarı kapsamında kuvvetli yağış, rüzgar ve yer yer fırtına etkisinin görüleceği bildirildi.
Marmara için fırtına uyarısı yapıldı
Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova çevrelerinde rüzgarın 3 Mayıs 2026 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Güneydoğu’da kuvvetli sağanak bekleniyor
Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren, Diyarbakır ve Siirt ile Batman’ın kuzey kesimlerinde ise akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış tahmin ediliyor. Yağış miktarının yer yer 21-50 kg/m² seviyesine ulaşabileceği bildirildi.
Yağışlar yurt genelinde etkili olacak
MGM değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı seyredecek. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in batı ve orta kesimleri ile Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklık düşüyor rüzgar kuvvetleniyor
Hava sıcaklıklarının kıyı Ege ve Akdeniz’de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı açıklandı. Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği bildirildi.
Çoklu meteorolojik riskler için uyarı yapıldı
MGM; sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Ayrıca Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı, yüksek kesimlerde ise çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.
