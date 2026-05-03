'İstanbul’u Koşuyorum' Asya etabı Üsküdar’da koşuldu
'İstanbul’u Koşuyorum' Asya etabı Üsküdar’da düzenlendi. Yaklaşık 4 bin sporcunun katıldığı yarışta 5K ve 10K kategorilerinde dereceye girenler açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 03.05.2026 14:14
Haber Güncellenme Tarihi: 03.05.2026 14:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen “İstanbul’u Koşuyorum” etkinliğinin 2026 yılı Asya etabı, Üsküdar sahil hattında gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 bin sporcunun katıldığı organizasyonda 5K ve 10K parkurlarında yarışlar tamamlanırken, dereceye giren isimler açıklandı. Etkinlik, İstanbul’un spor kültürünü geliştirme hedefi kapsamında düzenlenirken, katılımcılar performanslarını ölçme imkânı buldu.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın verdiği startla başlayan organizasyon, sabah saatlerinde yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinliğe İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk ve İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk de katıldı.
Zorlu hava koşullarına rağmen yoğun katılım
Üsküdar’da etkili olan rüzgârlı hava şartlarına rağmen yarışlara ilgi yüksek oldu. 5K parkurunda 848, 10K parkurunda ise 2 bin 973 olmak üzere toplam 3 bin 821 sporcu bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele etti. Katılımcılar, Kız Kulesi ve Boğaz manzarası eşliğinde koşarken parkur boyunca yoğunluk oluştu.
5K parkurunda uluslararası derece listesi
Saat 08.00’de başlayan 5K yarışında erkekler kategorisinde Suriyeli sporcu Nuri Mohamed Ali, 16:36’lık derecesiyle birinci oldu. Ömer Talyak 16:47 ile ikinci, Iraklı Ishaq Abbas Mahmood Alridha ise 16:51 ile üçüncü sırada yer aldı.
Kadınlar kategorisinde Rus atlet Mariia Kolpakova 21:01’lik derecesiyle ilk sırayı aldı. İranlı Samin Larki 22:45 ile ikinci olurken, Türk sporcu Gizem Taşyaka 23:08 ile üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren sporculara sponsorlar aracılığıyla farklı tutarlarda ödüller verildi.
10K yarışında birinciler açıklandı
Saat 09.15’te başlayan 10K parkurunda erkeklerde Ayhan Bakar, 33:09’luk derecesiyle ilk sırada yer aldı. Mestan Turhan 34:18 ile ikinci, Sefa Karakaya ise 34:21 ile üçüncü oldu.
Kadınlar kategorisinde Ebru Kapdan 41:28’lik süresiyle birinciliği elde etti. Gamze Turhan 45:22 ile ikinci, Liubov Özkalgay ise 46:38 ile üçüncü sırada yarışı tamamladı. 10K kategorisinde dereceye giren sporculara farklı tutarlarda para ödülleri verildi.
İstanbul Maratonu için baraj uygulaması
Organizasyon, performans hedefi olan sporcular açısından da kriter niteliği taşıdı. 10K parkurunu 90 dakika içinde tamamlayan katılımcılar, 1 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu kapsamındaki 15,5K koşusuna katılım için gerekli barajı geçti. Ayrıca 13 farklı yaş kategorisinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.
Etkinlik, çeşitli markaların desteğiyle gerçekleştirilirken, yarış sonuçlarının detaylı listesine “istanbulukosuyorum.istanbul” adresi üzerinden erişilebildi.
