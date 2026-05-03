Kahramanmaraş saldırısında yaralı öğrenci yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş’ta okul saldırısında ağır yaralanan öğrenci hayatını kaybetti. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede 2026 yılı sabah saat 05.45’te yaşamını yitirdi.
Haber Giriş Tarihi: 03.05.2026 10:56
Haber Güncellenme Tarihi: 03.05.2026 10:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesinde meydana gelen olayda, daha önce 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altında bulunan Almina Ağaoğlu’nun da yaşamını yitirmesiyle birlikte, hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 10’a yükseldi.
Olayın detayları ve yaralıların durumu
Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda toplam 17 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti. Olay sırasında saldırganın da hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Saldırıda kafasının arkasına iki kurşun isabet ederek ağır yaralanan Almina Ağaoğlu bugün saat 05.45'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Kahramanmaraş saldırısında yaralı öğrenci yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş’ta okul saldırısında ağır yaralanan öğrenci hayatını kaybetti. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede 2026 yılı sabah saat 05.45’te yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesinde meydana gelen olayda, daha önce 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altında bulunan Almina Ağaoğlu’nun da yaşamını yitirmesiyle birlikte, hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 10’a yükseldi.
Olayın detayları ve yaralıların durumu
Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda toplam 17 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti. Olay sırasında saldırganın da hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Saldırıda kafasının arkasına iki kurşun isabet ederek ağır yaralanan Almina Ağaoğlu bugün saat 05.45'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti.