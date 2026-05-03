Artan trafik denetimleri kaza verilerine nasıl yansıdı?
Trafik denetimleri 2026 yılında artarken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ocak-nisan dönemine ilişkin kaza verilerini açıkladı. Açıklamaya göre denetimlerdeki artışa rağmen ölümlü kazalar ve günlük can kayıplarında düşüş kaydedildi. Veriler, trafik güvenliği politikalarının sahadaki etkisini ortaya koyarken, yılın geri kalanında benzer eğilimin sürüp sürmeyeceği izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 03.05.2026 16:09
Haber Güncellenme Tarihi: 03.05.2026 16:12
İçişleri Bakanlığı verilerine göre 1 Ocak-30 Nisan döneminde trafik denetimleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 arttı. Aynı dönemde işlem yapılan araç sayısı ise yüzde 14,1 azaldı. Bu durum, denetimlerin kapsamı genişlerken ihlal oranlarında görece düşüş yaşandığına işaret etti.
Ölümlü kazalar ve can kayıplarında gerileme
Açıklanan verilere göre ocak-nisan döneminde ölümlü trafik kazaları yüzde 17,8 oranında azaldı. Günlük can kayıplarında ise yüzde 10 düşüş gerçekleşti. Bakan Çiftçi, bu verilerin alınan tedbirler ve sahadaki uygulamaların somut sonucu olduğunu belirtti.
Trafik güvenliği vurgusu ve hedefler
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik güvenliğinde önceliğin cezalandırma değil kazaları önleme olduğunu ifade etti. Denetimlerin artırılmaya devam edeceğini ve bilinçlendirme çalışmalarının sürdürüleceğini belirten Çiftçi, sürücü davranışlarının trafik güvenliği üzerindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.
