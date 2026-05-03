CHP Özkan Yalım için ihraç sürecini tamamladı

CHP Özkan Yalım için ihraç sürecini tamamladı. CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın partiden ihracına ilişkin sürecin tamamlandığını açıkladı. Kararın ardından disiplin süreçlerinin işleyişi ve benzer dosyaların nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Haber Giriş Tarihi: 03.05.2026 13:22
Haber Güncellenme Tarihi: 03.05.2026 13:24
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Özkan Yalım’ın Merkez Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partiden ihraç edildiğini bildirdi. Yalım’ın daha önce CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiği belirtildi.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından dosya Yüksek Disiplin Kurulu’nun gündemine taşındı. Kurul, 2 Mayıs 2026 tarihinde olağanüstü toplanarak nihai kararını verdi.

Yüksek Disiplin Kurulu kararı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, yapılan değerlendirme sonucunda Özkan Yalım’ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verdi. Böylece disiplin süreci resmi olarak tamamlanmış oldu.

