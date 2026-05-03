Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan dikkat çeken açıklama!
Kurban Bayram tatili süresi gündemdeki yerini korurken Bakan Mehmet Nuri Ersoy 9 gün ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu, karar sürecine dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 03.05.2026 12:31
Haber Güncellenme Tarihi: 03.05.2026 12:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılı Kurban Bayramı tatiline ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına yönelik değerlendirmede bulunan Ersoy, kararın kabine tarafından alınacağını belirtti. Açıklama, turizm sektörü açısından beklentilerin arttığı bir dönemde geldi.
Ersoy, “9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar” ifadelerini kullandı. Açıklama, özellikle yaz sezonu öncesinde rezervasyon hareketliliğinin seyrine ilişkin dikkatle izleniyor.
Turizmde kriz yönetimi vurgusu
Bakan Ersoy, Orta Doğu’daki gelişmelerin turizm sektörü üzerindeki etkilerine de değindi. Bölgenin jeopolitik yapısı nedeniyle krizlere açık olduğunu belirten Ersoy, sektörün bu tür gelişmelere karşı dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.
Türkiye’nin son yıllarda kriz yönetimi konusunda önemli adımlar attığını belirten Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın bu süreçte kritik rol üstlendiğini aktardı. Ürün ve destinasyon çeşitliliği ile turizmde risklerin dağıtılmasının hedeflendiği kaydedildi.
İkinci çeyrek için temkinli beklenti
İlk çeyrek verilerinin büyümeyle kapatıldığını belirten Ersoy, ikinci çeyreğin daha zorlu geçmesinin beklendiğini söyledi. Sürecin sektör paydaşlarıyla birlikte yakından takip edildiği ve gerekli adımların koordinasyon içinde atıldığı ifade edildi.
Enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların küresel ekonomiye etkilerine de dikkat çeken Ersoy, yaz sezonunda son dakika rezervasyon eğiliminin öne çıkabileceğini belirtti. Tanıtım faaliyetlerinin bu doğrultuda artırıldığı açıklandı.
Turizm destek paketi ve vergi düzenlemesi
Turizm sektörüne yönelik destekler kapsamında 60 milyar lira tutarında kredi ve teminat imkânı sağlandığını açıklayan Ersoy, finansmana erişimin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. Ayrıca konaklama vergisinin 31 Aralık 2026’ya kadar yüzde 1 olarak uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.
Kur politikaları ve enflasyonla mücadele sürecine de değinen Ersoy, turizm gelirlerinde artışın sürdüğünü belirtti. 2025 yılında 65 milyar dolar seviyesine ulaşan turizm gelirlerinin, sektörün cari denge ve istihdama katkısını artırdığı ifade edildi.
Nitelikli turist ve büyük organizasyonlar
Türkiye’nin turizm stratejisinde “nitelikli turist” hedefinin öne çıktığını belirten Ersoy, kişi başı gecelik harcamada 2017 yılına göre yüzde 45’in üzerinde artış sağlandığını açıkladı. Büyük organizasyonların turizm gelirlerine katkı sağladığı ve bu alanda çalışmaların sürdüğü bildirildi.
