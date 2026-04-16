İskenderun'da vahşet! Anne gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda bir çobanın ihbarıyla başlayan inceleme, kan donduran bir aile katliamını ortaya çıkardı. Silahla vurulmuş halde bulunan 33 yaşındaki Osman Zont'un izini süren JASAT ekipleri, talihsiz gencin kayıp annesi Zekiye Zont'un cesedine ise yamaç paraşütü alanında toprağa gömülü halde ulaştı.
Haber Giriş Tarihi: 16.04.2026 11:31
Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu cesedin 33 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğunu belirledi.
Silahla vurulmuş bulunan Zont'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, ölü bulunan Osman Zont'un annesi Zekiye Zont'un (54) da kayıp olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine arama çalışması başlatan ekipler, İskenderun yamaç paraşütü alanında Zekiye Zont'un cesedini toprağa gömülü buldu.
Bulunduğu yerden çıkarılan kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
