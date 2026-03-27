Haber Giriş Tarihi: 27.03.2026 16:00
Haber Güncellenme Tarihi: 27.03.2026 16:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İncirlik Hava Üssü’nde sirenlerin çaldığına dair sosyal medyada paylaşılan haberler gündeme geldi. Ancak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık yetkilileri, herhangi bir saldırı veya olumsuz durumun söz konusu olmadığını belirterek yaşananların yanlış alarm olduğunu vurguladı.
MSB’den yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz durum bulunmamaktadır. Yaşanan gelişme yanlış alarm olarak değerlendirilmektedir."
Sosyal medya kullanıcıları arasında kısa süreli paniğe yol açan iddialar, yetkililerin açıklamasıyla son bulmuş oldu. Uzmanlar, sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgilerin halkı gereksiz endişeye sevk edebileceğine dikkat çekiyor.
İncirlik'te siren iddiası: MSB’den açıklama geldi
İncirlik Hava Üssü’nde sirenlerin çaldığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. MSB açıklama yaparak herhangi bir saldırı veya olumsuz durum olmadığını, yaşanan gelişmenin yanlış alarm olduğunu duyurdu.
Çok Okunanlar