İmamoğlu'nun kara kutusuna 1 milyon 200 bin dolar rüşvet!
İmamoğlu'nun kara kutusuna 1 milyon 200 bin dolar rüşvet!
‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 30'uncu gününde iş insanı Cüneyt Yakut savunma yaptı. Yakut, bir binanın onarım izni için Ekrem İmamoğlu'nun kara kutusu olarak bilinen İBB Harita Mühendisi Yakup Öner'e verdiği 1 milyon 200 bin dolar rüşveti duruşmada anlattı. Yakut, çapraz sorgusu esnasında ise Kültür AŞ'den ya da Medya AŞ'den bir reklam işi aldığını, alt taşeronluk yaptığını ve Murat Ongun'a 10 milyon TL çek verdiğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 08:30
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 08:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 30’uncu gününde iş insanı Cüneyt Yakut savunma yaptı. Yakut, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner’e bir binanın basit onarım izni süreciyle ilgili toplam 1 milyon 200 bin dolar verdiğini öne sürdü. Yakut ayrıca Murat Ongun’a 10 milyon TL değerinde çek verdiğini söyledi. Savcılık, bu beyanlar üzerine soruşturma yapılması için suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
İstanbul’daki davada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada önce Cüneyt Yakut’un kardeşi Ali Yakut’un savunması dinlendi. Ardından Cüneyt Yakut’un beyanlarına geçildi.
Ali Yakut: “Parayı gönderdim, dolandırıldım”
İddianamede Ali Yakut’un şirketi Aktif Spor Denizcilik İnşaat Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi hesabından, Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun’a ait BYZAG Sanat Tasarım ve Ticaret Limited Şirketi’ne 756 bin TL gönderildiği belirtiliyor.
İddianamede yer alan muhasebeci Kerim Ali Yıldırımhan’ın ifadesinde ise söz konusu ödemenin İBB’de iş ayarlama ve ihalelerde öncelik sağlama vaadiyle alındığının öğrenildiği yönünde beyanlar bulunduğu aktarıldı.
Ali Yakut ise duruşmadaki savunmasında ödemeyi yaptığını ancak sonrasında operasyon gerçekleştiğini belirterek, “Paraları gönderdim zaten, ondan sonra da operasyon oldu. Parayı da hiçbir şekilde temin edemedim, dolandırıldım” dedi.
Cüneyt Yakut’tan Yakup Öner’e 1,2 milyon dolar iddiası
Cüneyt Yakut, savunmasında Rusya’da daha önce inşaat işleri yaptığını ve bu nedenle Rus arkadaşlarının bulunduğunu anlattı.
Yakut, Rus bir iş insanının Vaniköy’de satın aldığı villada tadilat yapmak istediğini, basit onarım izni kapsamında Boğaziçi İmar’a başvuru yapıldığını belirtti.
Önce Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu ile görüştüğünü söyleyen Yakut, daha sonra İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ile tanıştırıldığını aktardı.
Yakut, Öner ile yaptığı görüşmelerin ardından basit onarım izni konusunda anlaşmaya varıldığını öne sürerek, ödemeyi gerçekleştirdiğini söyledi.
Yakut, savunmasında daha önce verdiği ifadede 1 milyon dolar olarak anlattığı ödemenin miktarına ilişkin mahkeme başkanının sorusu üzerine ise dikkat çeken bir düzeltme yaptı.
“700 bin dolar değil, 1 milyon 200 bin dolar verdim”
Mahkeme başkanı, Yakup Öner’in daha önceki savunmasında ödemeyi “kreş” olarak ifade ettiğini hatırlatarak Yakut’a bu konudaki görüşmelerini sordu.
Yakut ise görüşmenin ayrıntılarını tam hatırlamadığını belirterek, “Bir kreş lafıyla geçmiş olabilir” dedi.
Yakup Öner’in kendisini belediyedeki birçok işi yöneten bir isim gibi gösterdiğini öne süren Yakut, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dolayısıyla kreşi hatırlamıyorum ama ayrıca 700 bin dolar değil, 1 milyon 200 bin dolar verdim kendisine. Para üç dört seferde verilmiştir.”
Yakut ayrıca söz konusu ödemenin basit onarım izni için yapıldığını iddia etti.
“Emrah Bağdatlı sektörü haraca kesti”
Duruşmada savcılık, Yakut’a firari sanık Emrah Bağdatlı ile Murat Ongun arasındaki ilişkiyi de sordu.
Yakut, ikili arasındaki ilişkinin “biraz ast üst ilişkisi gibi” olduğunu söyledi. Emrah Bağdatlı’nın iş yapış biçimi nedeniyle Murat Ongun’un yanına gittiğini anlatan Yakut, Bağdatlı’nın sektördeki uygulamalarına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
Yakut, “Emrah sektörü haraca kesti. Medya AŞ’den bütün açık havacıları çağırdılar. Yanılmıyorsam Serdal Taşkın döneminde başladı bu iş. Faturalar kesildi, edildi. İnsanlar geçmişte olmayan paraları ödemeye başladı o fatura karşılığı” ifadelerini kullandı.
Yakut, Bağdatlı’nın Murat Ongun’un adamı olduğunu da öne sürdü.
Murat Ongun’a 10 milyon TL’lik çek iddiası
Duruşmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de Yakut’un Murat Ongun’a verdiğini söylediği 10 milyon TL değerindeki çekle ilgili beyanları oldu.
Yakut, Kültür AŞ veya Medya AŞ’den bir reklam işi aldığını, bu işte alt taşeronluk yaptığını ve Murat Ongun’a 10 milyon TL tutarında çek verdiğini belirtti.
Savcının çekin iş karşılığında verilip verilmediğini sorması üzerine Yakut, “Bir maksat diye değil, istendi verdim” dedi.
Savcının ödemenin iş karşılığı olup olmadığını yeniden sorması üzerine ise Yakut, “Öyle bir ilişkimiz yok. Artık sektörde bu doğal bir şeydi. Ongun'la alakalı doğal bir süreç gibi diyeyim” ifadelerini kullandı.
Duruşmada tartışma çıktı
Tutuklu sanık Murat Ongun da Yakut’a soru yöneltmek için söz aldı. Ongun’un “Medya AŞ’nin hangi ihalesinin alt taşeronuydun?” sorusuna Yakut, bu bilgiyi yazılı olarak sunacağını söyledi.
Yakut daha sonra Ongun’a yönelik sert ifadeler kullandı ve “Şoförler, muhasebeciler, insanlar boş yere yatıyor burada. Emrah’la yedim desene, insanlar çıksın Allah’sız” dedi.
Yakut, devamında mahkeme başkanına dönerek “Şekerim var” ifadesini kullandı. Yaşanan tartışmanın ardından duruşmaya ara verildi.
Savcılık 10 milyon TL iddiası için suç duyurusu istedi
Aranın ardından duruşma yeniden başladı. Cumhuriyet savcısı, Cüneyt Yakut’un Murat Ongun’a 10 milyon TL rüşvet verildiğine ilişkin beyanlarını dikkate alarak bu konuda soruşturma yapılması için suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
Duruşmadaki beyanların hukuki değerlendirmesinin mahkeme ve ilgili soruşturma makamlarınca yapılacağı belirtildi.
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İmamoğlu'nun kara kutusuna 1 milyon 200 bin dolar rüşvet!
‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 30'uncu gününde iş insanı Cüneyt Yakut savunma yaptı. Yakut, bir binanın onarım izni için Ekrem İmamoğlu'nun kara kutusu olarak bilinen İBB Harita Mühendisi Yakup Öner'e verdiği 1 milyon 200 bin dolar rüşveti duruşmada anlattı. Yakut, çapraz sorgusu esnasında ise Kültür AŞ'den ya da Medya AŞ'den bir reklam işi aldığını, alt taşeronluk yaptığını ve Murat Ongun'a 10 milyon TL çek verdiğini belirtti.
‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 30’uncu gününde iş insanı Cüneyt Yakut savunma yaptı. Yakut, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner’e bir binanın basit onarım izni süreciyle ilgili toplam 1 milyon 200 bin dolar verdiğini öne sürdü. Yakut ayrıca Murat Ongun’a 10 milyon TL değerinde çek verdiğini söyledi. Savcılık, bu beyanlar üzerine soruşturma yapılması için suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
İstanbul’daki davada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada önce Cüneyt Yakut’un kardeşi Ali Yakut’un savunması dinlendi. Ardından Cüneyt Yakut’un beyanlarına geçildi.
Ali Yakut: “Parayı gönderdim, dolandırıldım”
İddianamede Ali Yakut’un şirketi Aktif Spor Denizcilik İnşaat Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi hesabından, Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun’a ait BYZAG Sanat Tasarım ve Ticaret Limited Şirketi’ne 756 bin TL gönderildiği belirtiliyor.
İddianamede yer alan muhasebeci Kerim Ali Yıldırımhan’ın ifadesinde ise söz konusu ödemenin İBB’de iş ayarlama ve ihalelerde öncelik sağlama vaadiyle alındığının öğrenildiği yönünde beyanlar bulunduğu aktarıldı.
Ali Yakut ise duruşmadaki savunmasında ödemeyi yaptığını ancak sonrasında operasyon gerçekleştiğini belirterek, “Paraları gönderdim zaten, ondan sonra da operasyon oldu. Parayı da hiçbir şekilde temin edemedim, dolandırıldım” dedi.
Cüneyt Yakut’tan Yakup Öner’e 1,2 milyon dolar iddiası
Cüneyt Yakut, savunmasında Rusya’da daha önce inşaat işleri yaptığını ve bu nedenle Rus arkadaşlarının bulunduğunu anlattı.
Yakut, Rus bir iş insanının Vaniköy’de satın aldığı villada tadilat yapmak istediğini, basit onarım izni kapsamında Boğaziçi İmar’a başvuru yapıldığını belirtti.
Önce Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu ile görüştüğünü söyleyen Yakut, daha sonra İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ile tanıştırıldığını aktardı.
Yakut, Öner ile yaptığı görüşmelerin ardından basit onarım izni konusunda anlaşmaya varıldığını öne sürerek, ödemeyi gerçekleştirdiğini söyledi.
Yakut, savunmasında daha önce verdiği ifadede 1 milyon dolar olarak anlattığı ödemenin miktarına ilişkin mahkeme başkanının sorusu üzerine ise dikkat çeken bir düzeltme yaptı.
“700 bin dolar değil, 1 milyon 200 bin dolar verdim”
Mahkeme başkanı, Yakup Öner’in daha önceki savunmasında ödemeyi “kreş” olarak ifade ettiğini hatırlatarak Yakut’a bu konudaki görüşmelerini sordu.
Yakut ise görüşmenin ayrıntılarını tam hatırlamadığını belirterek, “Bir kreş lafıyla geçmiş olabilir” dedi.
Yakup Öner’in kendisini belediyedeki birçok işi yöneten bir isim gibi gösterdiğini öne süren Yakut, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dolayısıyla kreşi hatırlamıyorum ama ayrıca 700 bin dolar değil, 1 milyon 200 bin dolar verdim kendisine. Para üç dört seferde verilmiştir.”
Yakut ayrıca söz konusu ödemenin basit onarım izni için yapıldığını iddia etti.
“Emrah Bağdatlı sektörü haraca kesti”
Duruşmada savcılık, Yakut’a firari sanık Emrah Bağdatlı ile Murat Ongun arasındaki ilişkiyi de sordu.
Yakut, ikili arasındaki ilişkinin “biraz ast üst ilişkisi gibi” olduğunu söyledi. Emrah Bağdatlı’nın iş yapış biçimi nedeniyle Murat Ongun’un yanına gittiğini anlatan Yakut, Bağdatlı’nın sektördeki uygulamalarına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
Yakut, “Emrah sektörü haraca kesti. Medya AŞ’den bütün açık havacıları çağırdılar. Yanılmıyorsam Serdal Taşkın döneminde başladı bu iş. Faturalar kesildi, edildi. İnsanlar geçmişte olmayan paraları ödemeye başladı o fatura karşılığı” ifadelerini kullandı.
Yakut, Bağdatlı’nın Murat Ongun’un adamı olduğunu da öne sürdü.
Murat Ongun’a 10 milyon TL’lik çek iddiası
Duruşmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de Yakut’un Murat Ongun’a verdiğini söylediği 10 milyon TL değerindeki çekle ilgili beyanları oldu.
Yakut, Kültür AŞ veya Medya AŞ’den bir reklam işi aldığını, bu işte alt taşeronluk yaptığını ve Murat Ongun’a 10 milyon TL tutarında çek verdiğini belirtti.
Savcının çekin iş karşılığında verilip verilmediğini sorması üzerine Yakut, “Bir maksat diye değil, istendi verdim” dedi.
Savcının ödemenin iş karşılığı olup olmadığını yeniden sorması üzerine ise Yakut, “Öyle bir ilişkimiz yok. Artık sektörde bu doğal bir şeydi. Ongun'la alakalı doğal bir süreç gibi diyeyim” ifadelerini kullandı.
Duruşmada tartışma çıktı
Tutuklu sanık Murat Ongun da Yakut’a soru yöneltmek için söz aldı. Ongun’un “Medya AŞ’nin hangi ihalesinin alt taşeronuydun?” sorusuna Yakut, bu bilgiyi yazılı olarak sunacağını söyledi.
Yakut daha sonra Ongun’a yönelik sert ifadeler kullandı ve “Şoförler, muhasebeciler, insanlar boş yere yatıyor burada. Emrah’la yedim desene, insanlar çıksın Allah’sız” dedi.
Yakut, devamında mahkeme başkanına dönerek “Şekerim var” ifadesini kullandı. Yaşanan tartışmanın ardından duruşmaya ara verildi.
Savcılık 10 milyon TL iddiası için suç duyurusu istedi
Aranın ardından duruşma yeniden başladı. Cumhuriyet savcısı, Cüneyt Yakut’un Murat Ongun’a 10 milyon TL rüşvet verildiğine ilişkin beyanlarını dikkate alarak bu konuda soruşturma yapılması için suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
Duruşmadaki beyanların hukuki değerlendirmesinin mahkeme ve ilgili soruşturma makamlarınca yapılacağı belirtildi.
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