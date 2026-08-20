Asrın yolsuzluğu davasında müteahhit Cemal Üneş ile Ekrem İmamoğlu karşı karşıya geldi. Üneş, 500 bin TL rüşvet istendiğini tekrarladı, İmamoğlu'nun 'emin misin' sorusuna, 'Eminim, 5 senet yaptık.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:39
Haber Güncellenme Tarihi: 20.08.2026 09:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İmamoğlu Suç Örgütü davasında müteahhit sanık ile Ekrem İmamoğlu arasında 'rüşvet' diyaloğu yaşandı.
Cemal Üneş, Beylikdüzü'ndeki inşaatını 2018'de tamamlamasının ardından dönemin Belediye Başkanı İmamoğlu'nun seçim süreci gerekçe gösterilerek kendisinden 500 bin lira rüşvet istendiğini öne sürdü.
İmamoğlu ile Üneş arasında şu diyalog geçti:
İmamoğlu: Emin misin yani? Soruyorum sana.
Üneş: Eminim tabii, niye? O şartlarda seçime mi girsem dedin, hatta merkezin vardı, oraya bir yatırın, bir şey söyledin. Buraya para lazım dedin, 500 bin. Ben de ödeyecek durumum olmadığını söyledim.
İmamoğlu: Ben de sana 500 bin lira vereceksin dedim, öyle mi?
Üneş: Biz beş tane senet yaptık.
İmamoğlu: Senet de yaptın yani...
Üneş, Senet yaptık evet.
İmamoğlu: Allah Allah. Vah ki ne vah, ne diyeyim sana? Allah yardımcın olsun senin.
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İmamoğlu köşeye sıkıştı! Mahkemede rüşvet yüzleşmesi
Asrın yolsuzluğu davasında müteahhit Cemal Üneş ile Ekrem İmamoğlu karşı karşıya geldi. Üneş, 500 bin TL rüşvet istendiğini tekrarladı, İmamoğlu'nun 'emin misin' sorusuna, 'Eminim, 5 senet yaptık.' dedi.
İmamoğlu Suç Örgütü davasında müteahhit sanık ile Ekrem İmamoğlu arasında 'rüşvet' diyaloğu yaşandı.
Cemal Üneş, Beylikdüzü'ndeki inşaatını 2018'de tamamlamasının ardından dönemin Belediye Başkanı İmamoğlu'nun seçim süreci gerekçe gösterilerek kendisinden 500 bin lira rüşvet istendiğini öne sürdü.
İmamoğlu ile Üneş arasında şu diyalog geçti:
İmamoğlu: Emin misin yani? Soruyorum sana.
Üneş: Eminim tabii, niye? O şartlarda seçime mi girsem dedin, hatta merkezin vardı, oraya bir yatırın, bir şey söyledin. Buraya para lazım dedin, 500 bin. Ben de ödeyecek durumum olmadığını söyledim.
İmamoğlu: Ben de sana 500 bin lira vereceksin dedim, öyle mi?
Üneş: Biz beş tane senet yaptık.
İmamoğlu: Senet de yaptın yani...
Üneş, Senet yaptık evet.
İmamoğlu: Allah Allah. Vah ki ne vah, ne diyeyim sana? Allah yardımcın olsun senin.
Üneş: Benim değil de senin de yardımcı olsun.
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