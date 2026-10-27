İletişim Başkanı Duran'dan Antalya'daki hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
İletişim Başkanı Duran'dan Antalya'daki hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 12:54
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 12:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
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İletişim Başkanı Duran'dan Antalya'daki hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
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