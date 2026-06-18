İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.nin genel müdür yardımcısı Erhan Karaal'ın, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden dün kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı belirtiliyor.
Haber Giriş Tarihi: 18.06.2026 14:31
Haber Güncellenme Tarihi: 18.06.2026 14:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın 17 Haziran'da Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Ekipler tarafından mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için gerekli talimatların verildiği ve soruşturmaya titizlikle devam edildiği aktarıldı.
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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.nin genel müdür yardımcısı Erhan Karaal'ın, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden dün kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı belirtiliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın 17 Haziran'da Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Ekipler tarafından mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için gerekli talimatların verildiği ve soruşturmaya titizlikle devam edildiği aktarıldı.
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