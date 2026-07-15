Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Rüşvet Almak” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” suçlamaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, İçişleri Bakanlığının kararıyla geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Karar, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca uygulandı.
Haber Giriş Tarihi: 15.07.2026 18:57
Haber Güncellenme Tarihi: 15.07.2026 18:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
çişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ankara ili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 15 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/458 sorgu sayılı kararıyla tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, tutuklama kararının ardından Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırma işleminin uygulandığı ifade edildi.
Soruşturmaya ilişkin suçlamalar açıklandı
Bakanlık açıklamasına göre Hüseyin Can Güner hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Rüşvet Almak” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” suçları nedeniyle adli soruşturma yürütülüyor.
Görevden uzaklaştırma kararı, soruşturma kapsamında verilen tutuklama kararının ardından yürürlükteki mevzuat çerçevesinde geçici tedbir niteliğinde tesis edildi.
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Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı
Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Rüşvet Almak” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” suçlamaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, İçişleri Bakanlığının kararıyla geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Karar, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca uygulandı.
çişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ankara ili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 15 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/458 sorgu sayılı kararıyla tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, tutuklama kararının ardından Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırma işleminin uygulandığı ifade edildi.
Soruşturmaya ilişkin suçlamalar açıklandı
Bakanlık açıklamasına göre Hüseyin Can Güner hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Rüşvet Almak” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” suçları nedeniyle adli soruşturma yürütülüyor.
Görevden uzaklaştırma kararı, soruşturma kapsamında verilen tutuklama kararının ardından yürürlükteki mevzuat çerçevesinde geçici tedbir niteliğinde tesis edildi.
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