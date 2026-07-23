"Helal olsun" demişlerdi: Ünlü isimlerden Ahbap soruşturmasında "kandırıldık" savunması
"Helal olsun" demişlerdi: Ünlü isimlerden Ahbap soruşturmasında "kandırıldık" savunması
Deprem dönemindeki yardımları yönlendirdikleri iddiasıyla soruşturulan Ece Üner, Oğuzhan Özoğuz ve Öykü Serter savcılığa ifade vererek kandırıldıklarını belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 23.07.2026 08:50
Haber Güncellenme Tarihi: 23.07.2026 08:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Deprem döneminde yardımları PR'ını yaptıkları Ahbap Derneği'ne yönlendiren Ece Üner, Oğuzhan Özoğuz ve Öykü Serter soruşturma kapsamında ifade verdi. Üç isim de kandırıldıklarını, hayal kırıklığı yaşadıklarını anlatarak Ahbap'a tek kuruş bağış yapmadıklarını söyledi.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında sunucular Ece Üner, Öykü Serter ve şarkıcı Gökhan Özoğuz'un ifadelerine başvuruldu. Üç isim de Ahbap Derneği'yle para veya ticari ilişkileri bulunmadığını, hiçbir bağışta bulunmadıklarını savundu.
KANDIRILMIŞ HİSSEDİYORUM
Ece Üner Haluk Levent ile ilk kez 6 Şubat depremlerinin ardından Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalında yüz yüze geldiğini söyledi. Ahbap Derneğine bağış yapmadığını belirten Üner, "Eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada bulunmazdım. O dönemde böyle bir paylaşımda bulunduğum için pişmanım. Ahbapla ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum" dedi. Üner, Haluk Levent'in mahkemedeki savunmalarını da lanetlediğini söyledi.
PARA GÖNDERMEDİM
Deprem döneminde Oğuzhan Uğur'un ofisine gittiğini anlatan Gökhan Özoğuz da savcılık ifadesinde, burada göçük altında kalan kişilere ait yardım çağrılarını dinlediğini ve bu durumdan psikolojik olarak etkilendiğini kaydetti. Soruşturmanın içeriğini öğrendikten sonra kendisi gibi düşünen birçok insanın yanıldığını gördüğünü söyleyen Özoğuz, "Soruşturmadan sonra hayal kırıklığına uğradım. Benim iyi niyetimi kötüye kullanarak ve yapılan yardımların kötü iş ve işlemlerde kullanılmasına sebebiyet verilmiş ise benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur" ifadelerini kullandı.
BUNLARA İTİBAR ETMEM
Öykü Serter ise savcılık ifadesinde, 6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımlarını öfke ve acının etkisiyle kaleme aldığını savundu. Serter, insanları Ahbap'a veya başka bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmediğini belirterek Haluk Levent'i şahsen tanımadığını söyledi. Haluk Levent hakkında geçmişte dolandırıcılık haberleri çıktığını bildiğini ifade eden Serter, şunları kaydetti: "Şahsen bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem. Ahbap Derneği'ne para yatırmadım. İnsanları Ahbap Derneği'ne yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım. İnsanların zor durumlarından faydalanarak, insanların duygularını suiistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin her zaman karşısındayım" dedi.
KONSER GELİRİNİ KUMAR BORCUNA VERİYORMUŞ!
Gökhan Özoğuz'un ifadesinde Haluk Levent hakkında geçmiş yıllarda duyduğunu söylediği iddialar da yer aldı. 1990'lı yılların sonu ile 2000'li yılların başında Haluk Levent'in çok sayıda üniversite konserine gittiğini duyduğunu belirten Özoğuz, konser gelirlerinin kumar ve bahis borçları için kullanıldığı yönünde duyumlar aldığını söyledi.
O GÜN DESTEK VERDİLER, ŞİMDİ 'PİŞMANIZ' DEDİLER
Gökhan Özoğuz: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babala ofiste inanılmaz çalışmalar var. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun.
Fatih Portakal: Bakın Haluk Levent 1 milyar lira toplamış. Bundan sonra bu paraları artık bize değil AFAD'a yapın diyor. Sevgili Haluk, sana ne kadar gönderiyorlarsa al arkadaşım, bu parayı.
Ece Üner: Haluk Levent niye kalem kalem hesap vermek durumunda? Haluk Levent, sen hakikaten bu dönemin kahramanları oldunuz.
Feyza Altun: Haluk Levent ve Ahbap'a tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum.
Öykü Serter de, deprem döneminde devlet kurumlarını eleştirirken Ahbap'a övgüler düzmüştü.
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"Helal olsun" demişlerdi: Ünlü isimlerden Ahbap soruşturmasında "kandırıldık" savunması
Deprem dönemindeki yardımları yönlendirdikleri iddiasıyla soruşturulan Ece Üner, Oğuzhan Özoğuz ve Öykü Serter savcılığa ifade vererek kandırıldıklarını belirtti.
Deprem döneminde yardımları PR'ını yaptıkları Ahbap Derneği'ne yönlendiren Ece Üner, Oğuzhan Özoğuz ve Öykü Serter soruşturma kapsamında ifade verdi. Üç isim de kandırıldıklarını, hayal kırıklığı yaşadıklarını anlatarak Ahbap'a tek kuruş bağış yapmadıklarını söyledi.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında sunucular Ece Üner, Öykü Serter ve şarkıcı Gökhan Özoğuz'un ifadelerine başvuruldu. Üç isim de Ahbap Derneği'yle para veya ticari ilişkileri bulunmadığını, hiçbir bağışta bulunmadıklarını savundu.
KANDIRILMIŞ HİSSEDİYORUM
Ece Üner Haluk Levent ile ilk kez 6 Şubat depremlerinin ardından Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalında yüz yüze geldiğini söyledi. Ahbap Derneğine bağış yapmadığını belirten Üner, "Eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada bulunmazdım. O dönemde böyle bir paylaşımda bulunduğum için pişmanım. Ahbapla ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum" dedi. Üner, Haluk Levent'in mahkemedeki savunmalarını da lanetlediğini söyledi.
PARA GÖNDERMEDİM
Deprem döneminde Oğuzhan Uğur'un ofisine gittiğini anlatan Gökhan Özoğuz da savcılık ifadesinde, burada göçük altında kalan kişilere ait yardım çağrılarını dinlediğini ve bu durumdan psikolojik olarak etkilendiğini kaydetti. Soruşturmanın içeriğini öğrendikten sonra kendisi gibi düşünen birçok insanın yanıldığını gördüğünü söyleyen Özoğuz, "Soruşturmadan sonra hayal kırıklığına uğradım. Benim iyi niyetimi kötüye kullanarak ve yapılan yardımların kötü iş ve işlemlerde kullanılmasına sebebiyet verilmiş ise benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur" ifadelerini kullandı.
BUNLARA İTİBAR ETMEM
Öykü Serter ise savcılık ifadesinde, 6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımlarını öfke ve acının etkisiyle kaleme aldığını savundu. Serter, insanları Ahbap'a veya başka bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmediğini belirterek Haluk Levent'i şahsen tanımadığını söyledi. Haluk Levent hakkında geçmişte dolandırıcılık haberleri çıktığını bildiğini ifade eden Serter, şunları kaydetti: "Şahsen bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem. Ahbap Derneği'ne para yatırmadım. İnsanları Ahbap Derneği'ne yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım. İnsanların zor durumlarından faydalanarak, insanların duygularını suiistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin her zaman karşısındayım" dedi.
KONSER GELİRİNİ KUMAR BORCUNA VERİYORMUŞ!
Gökhan Özoğuz'un ifadesinde Haluk Levent hakkında geçmiş yıllarda duyduğunu söylediği iddialar da yer aldı. 1990'lı yılların sonu ile 2000'li yılların başında Haluk Levent'in çok sayıda üniversite konserine gittiğini duyduğunu belirten Özoğuz, konser gelirlerinin kumar ve bahis borçları için kullanıldığı yönünde duyumlar aldığını söyledi.
O GÜN DESTEK VERDİLER, ŞİMDİ 'PİŞMANIZ' DEDİLER
Gökhan Özoğuz: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babala ofiste inanılmaz çalışmalar var. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun.
Fatih Portakal: Bakın Haluk Levent 1 milyar lira toplamış. Bundan sonra bu paraları artık bize değil AFAD'a yapın diyor. Sevgili Haluk, sana ne kadar gönderiyorlarsa al arkadaşım, bu parayı.
Ece Üner: Haluk Levent niye kalem kalem hesap vermek durumunda? Haluk Levent, sen hakikaten bu dönemin kahramanları oldunuz.
Feyza Altun: Haluk Levent ve Ahbap'a tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum.
Öykü Serter de, deprem döneminde devlet kurumlarını eleştirirken Ahbap'a övgüler düzmüştü.
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