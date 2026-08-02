Hava durumu değişiyor, bazı bölgelerde rüzgâr öne çıktı
Hava durumu değişiyor, bazı bölgelerde rüzgâr öne çıktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında ise kuvvetli rüzgârın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 02.08.2026 09:12
Haber Güncellenme Tarihi: 02.08.2026 09:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri ile Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğu kesimlerinde de yağışların etkili olacağı öngörülüyor.
Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı
Rüzgârın genel olarak kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.
Meteoroloji, Marmara, Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgârın saatte 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesinin beklendiğini açıkladı.
Sıcaklıklar doğu ve güneydoğuda yüksek seyrediyor
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında olması beklenirken, doğu ve güneydoğu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, kuvvetli rüzgâr beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak güncel uyarıların takip edilmesini öneriyor.
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Hava durumu değişiyor, bazı bölgelerde rüzgâr öne çıktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında ise kuvvetli rüzgârın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri ile Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğu kesimlerinde de yağışların etkili olacağı öngörülüyor.
Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı
Rüzgârın genel olarak kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.
Meteoroloji, Marmara, Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgârın saatte 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesinin beklendiğini açıkladı.
Sıcaklıklar doğu ve güneydoğuda yüksek seyrediyor
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında olması beklenirken, doğu ve güneydoğu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, kuvvetli rüzgâr beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak güncel uyarıların takip edilmesini öneriyor.
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