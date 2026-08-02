Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen dördüncü dalga operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan eski Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı. Erzurum Adliyesi'nde tamamlanan adli işlemlerin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Aslan ile birlikte dosyadaki tutuklu sayısı 28'e yükseldi.
Haber Giriş Tarihi: 02.08.2026 09:02
Haber Güncellenme Tarihi: 02.08.2026 09:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ertuğrul Aslan'ın, Gülistan Doku'nun kaybolduğu dönemde Tunceli Asayiş Şube Müdürü olarak görev yaptığı belirtildi. Aslan, Erzurum Adliyesi'nde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Dördüncü dalga operasyonda 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Operasyon kapsamında 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Adli süreç tamamlandı
29 Temmuz 2026 tarihinde gruplar halinde Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler hakkında yürütülen işlemler tamamlandı. Adli süreç sonunda 19 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen dördüncü dalga operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan eski Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı. Erzurum Adliyesi'nde tamamlanan adli işlemlerin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Aslan ile birlikte dosyadaki tutuklu sayısı 28'e yükseldi.
Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ertuğrul Aslan'ın, Gülistan Doku'nun kaybolduğu dönemde Tunceli Asayiş Şube Müdürü olarak görev yaptığı belirtildi. Aslan, Erzurum Adliyesi'nde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Dördüncü dalga operasyonda 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Operasyon kapsamında 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Adli süreç tamamlandı
29 Temmuz 2026 tarihinde gruplar halinde Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler hakkında yürütülen işlemler tamamlandı. Adli süreç sonunda 19 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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